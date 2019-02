Agevolazioni per le piccole imprese della Zona Roveri | domande dal primo febbraio

Legge 104 articolo 3 comma 3 : permessi e Agevolazioni - quali sono : Legge 104 articolo 3 comma 3: permessi e agevolazioni, quali sono permessi articolo 3 comma 3, la Legge 104 I titolari di Legge 104 hanno diritto a permessi e agevolazioni in base alla condizione di gravità del proprio handicap. Facendo riferimento all’articolo 3 comma 3 della suddetta Legge, quali sono i benefici previsti? Prima di andare a scoprirlo, bisogna ricordare cosa dice il testo. Bonus bollette: le agevolazioni per invalidi. Il ...

Bonus Casa : Agevolazioni confermate per il 2019 : Buone notizie per chi è in cerca di un sostegno economico per ristrutturare Casa. Come riportato da un recente articolo di Immobiliare.it, la nuova Legge di Bilancio ha confermato anche per il 2019 il Bonus Casa. Una buona opportunità per portare a termine lavori volti a migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione o effettuare acquisti di elettrodomestici finora rimandati. Le aree di intervento del Bonus Casa 2019 Grazie alla ...

Bollo auto 2019 : Agevolazioni per disabili - quali difficoltà motorie? : Bollo auto 2019: agevolazioni per disabili, quali difficoltà motorie? Tipologie difficoltà motorie 2019 Le agevolazioni per i soggetti disabili nel settore auto sono diverse. Tra queste spiccano l’esenzione dal pagamento del Bollo auto e dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. Inoltre si annoverano anche l’Iva al 4% per l’acquisto e la detrazione Irpef del 19% sulla spesa. Di queste agevolazioni hanno diritto i seguenti ...

Lavoro - tutte le Agevolazioni per le assunzioni nel 2019 : La Fondazione studi dei consulenti del Lavoro ha riassunto gli strumenti attraverso i quali gli imprenditori possono...

Reddito di cittadinanza - sgravi fiscali e Agevolazioni fino a 37 mila euro per le aziende : Sconti previsti per chi assumerà i beneficiari del Reddito di cittadinanza. All’interno del decreto contenente – tra le altre cose – la misura fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle, le aziende potranno usufruire di agevolazioni fino a 37.260 euro in sgravi contributivi e crediti d’imposta. agevolazioni per le imprese che assumono beneficiari del RdC Nel dettaglio, le aziende avranno diritto ad uno sgravio totale dei ...

Riforma pensioni - Agevolazioni per anticipare l'uscita con il riscatto della laurea : Tra le agevolazioni previste all'interno del "pacchetto pensioni" legato al decreto legge recentemente approvato dal Governo c'è anche la possibilità di riscattare in via agevolata il periodo degli studi universitari. L'opzione può rappresentare un aiuto importante se si considera che il periodo di studi può arrivare a pesare fino a cinque anni nella carriera contributiva di un lavoratore: se all'inizio della propria attività lavorativa può ...