Afghanistan | la Trenta frena | Mai annunciato ritiro truppe

Elisabetta Trenta - ministro della Difesa : "Sull'Afghanistan decido io" : "Ho agito secondo le mie prerogative, informando chi di dovere. È stato deciso di valutare l'avvio di una pianificazione per il ritiro". Il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, in un'intervista al Corriere della sera, conferma l'avvio della procedura per il ritiro delle truppe italiane in Afghanistan."I tempi - spiega - sono tecnici e competono al Comando Interforze. Siamo li da 17 anni, abbiamo avuto 54 morti, speso quasi 7 miliardi ...

Afghanistan - sul ritiro dei soldati italiani la ministra Trenta dice di aver deciso lei : "Ho agito secondo le mie prerogative, informando chi di dovere. È stato deciso di valutare l'avvio di una pianificazione per il ritiro". Il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, in un'intervista al 'Corriere della Sera', conferma l'avvio della procedura per il ritiro delle truppe italiane in Afghanistan. "I tempi - spiega - sono tecnici e competono al Comando Interforze. Siamo lì da 17 anni, abbiamo avuto 54 morti, speso quasi 7 ...

Missione italiana in Afghanistan. Sul ritiro resta il gelo fra Moavero e Trenta : L’incomunicabilità tra due ministri, della Difesa e degli Esteri, è conclamata. Elisabetta Trenta ha infatti avviato il ritiro dall’Afghanistan, pur con i primi passaggi tecnici interni al suo ministero, e Enzo Moavero non era stato neppure interpellato. Del suo sbigottimento, e del balbettio davanti ai giornalisti due giorni fa, ha dato conto una ...

Un nuovo caso internazionale divide il governo. 'Via dall'Afghanistan' dice la Trenta. I no di Moavero e della Lega : L'annuncio del ministro della Difesa del ritiro completo - entro l'anno - dei nostri militari spiazza il colLega degli Esteri: 'non ne so nulla'. reazioni stizzite del Carroccio: 'è ancora tutto da ...

