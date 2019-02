Aereo fuori pista sbanda per la neve | chiusura parziale dell’aeroporto di Tokyo

Battisti in Italia - fuori dall' Aereo a Ciampino senza manette : Cesare Battisti è atterrato all'aeroporto romano di Ciampino stamani alle 11.35. Arrestato in Bolivia a Santa Cruz, e partito ieri sera dal paese sudamericano, l'ex terrorista dei Proletari armati per ...

Allarme nei cieli : Aereo keniota fuori contatto radio - in volo due caccia italiani : Stamane due caccia Eurofighter del 36esimo stormo dell’Aeronautica Militare di stanza a Gioia del Colle e in servizio di Allarme per la difesa dello spazio aereo nazionale hanno compiuto un intervento su ordine di decollo immediato (“scramble”) per un velivolo civile che aveva perso il contatto radio con gli enti del traffico aereo.Continua a leggere