2 Febbraio 2019 | Buona Festa della Candelora | ecco le IMMAGINI per gli auguri su Facebook

2 Febbraio 2019 - Candelora : il significato della festa - proverbi e tradizioni in Italia : Il 2 Febbraio, il giorno della Candelora, la Chiesa Cattolica ricorda la Presentazione di Gesù al Tempio e il rito della Purificazione della SS. Vergine Maria, narrati nel Vangelo di Luca (2.22-39). Quaranta giorni dopo il 25 dicembre, la nascita di Gesù, Maria e Giuseppe portarono Gesù al tempio di Gerusalemme per compiere quanto stabilito dalla legge ebraica: secondo la legge di Mosè ogni primogenito maschio del popolo ebraico era considerato ...

EUROJACKPOT/ Estrazione 1 Febbraio 2019 : ecco i numeri vincenti di oggi! - concorso n 05/2019 - : Estrazione EUROJACKPOT oggi, num. 05/2019: ecco i numeri vincenti di oggi 1 febbraio 2019, estrazioni in diretta in tutta Europa. Vincite e ultime notizie

Maltempo elenco Scuole Chiuse 2 Febbraio 2019 : A seguito delle condizioni meteo perturbate che hanno visto l’emanazione di avvisi di criticità moderata in alcuni settori di varie regioni italiane. I seguenti sindaci hanno disposto l’ordinanza di chiusura delle Scuole per Sabato 2 Febbraio 2019 Scuole Chiuse in Toscana CarraraLucca Scuole Chiuse in Campania Cava de’ Tirreni elenco in Aggiornamento – Per qualsiasi informazione fate sempre riferimento ...

Allerta Arancione in 7 Regioni – 2 Febbraio 2019 : Il flusso di correnti umide dai quadranti sud-occidentali sta determinando precipitazioni diffuse su gran parte dei settori del centro-nord, sulla base di questo la Protezione Civile ha emesso un bollettino di criticità Arancione per i settori delle Regioni: Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Campania . Allerta Arancione in Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Campania L’avviso prevede dalla ...

Montalbano 2019 : L'altro capo del filo e Un Diario del '43 - i due nuovi episodi l'11 e il 18 Febbraio : Luca Zingaretti torna in prima serata su Rai Uno da lunedì 11 febbraio 2019 con due nuovi film del Commissario Montalbano.

Allerta meteo - pesante avviso della Protezione Civile : scuole chiuse domani Sabato 02 Febbraio 2019 in diversi Comuni [ELENCO AGGIORNATO] : Inizio Febbraio all’insegna del maltempo in gran parte d’Italia. Per la giornata di domani la Protezione Civile ha infatti emesso un pesante bollettino di Allerta meteo. L’Allerta è arancione in 8 Regioni: forti piogge sono previste su Umbria, Lazio, Campania e sui settori occidentali dell’Abruzzo e del Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, e forti raffiche di vento. Attesi, ...

Superbrain – Le supermenti – Quarta e ultima puntata del 1 Febbraio 2019 – Con Paola Perego. : Questa sera, in prima serata su Raiuno, quarto e ultimo appuntamento con la Quarta edizione Superbrain – Le supermenti, il talent dedicato alle abilità della mente umana condotto da Paola Perego. Al suo fianco in questa edizione c’è Francesco Paolantoni. Gli ascolti quest’anno però sono stati decisamente bassi, difficile che il programma venga riproposto se […] L'articolo Superbrain – Le supermenti – Quarta e ultima ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 4 Febbraio 2019 : anticipazioni puntata 5181 di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 4 febbraio 2019: Valerio (Fabio Fulco) appare sempre più sotto pressione per via delle richieste di Simona (Cinzia Cordella). Elena (Valentina Pace) decide di dirgli della sua gravidanza… Filippo (Michelangelo Tommaso) scopre che una catastrofe sta per abbattersi su lui e Serena (Miriam Candurro)… Diego (Francesco Vitiello) e Beatrice (Marina Crialesi) cercano nuovamente di ...

TgLa7d delle 18 - 15 del 1 Febbraio 2019 : E ancora, Di Maio rispondendo alla Camera sul caso Carige attacca quella che definisce 'una gestione scellerata' dei vertici dell banca, in commistione con la politica; la Sea Watch rimane ancorata a ...

Maltempo Campania : scuole chiuse domani 02 Febbraio 2019 a Cava de’ Tirreni : A seguito dell’allerta meteo diramata della Soru (Sala Operativa Regionale Unificata di Protezione Civile), per la zona tre (Cava de’ Tirreni, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), per la previsione di precipitazioni con possibilità di rovesci temporaleschi e raffiche di vento, a partire dalle ore 16 di oggi venerdì 1 Febbraio alle ore 12 di domani sabato 2 Febbraio, il sindaco di Cava de’ Tirreni ...

Meteo : domani 2 Febbraio 2019 col maltempo. Dalla neve del nord alla mitezza del sud! : [flowplayer id="139312"] Una forte perturbazione atlantica sta interessando la nostra penisola da nord a sud seppur con effetti decisamente diversi tra i vari settori della nostra penisola : le...

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a -0 - 78% - Juventus a -7 - 46% - 1 Febbraio 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude in calo. Sul listino principale sprofonda Juventus, mentre salgono Moncler e Ferrari