Zaksa-Modena | Champions League volley 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e

Volley - Champions League 2019 : trasferta da brividi per Modena contro lo Zaksa. Serve una vittoria per il secondo posto : trasferta decisamente complicata per l’Azimut Leo Shoes Modena nella quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019 di Volley maschile. La formazione allenata da Julio Velasco scenderà in campo domani contro la squadra polacca dello ZAKSA Kedzierzyn-Kozle, allenata dall’italiano Andrea Gardini. Ivan Zaytsev e compagni devono continuare a vincere per restare in corsa nella lotta per la qualificazione. La ...

Volley - Champions League 2019 : Zaksa-Modena. Data - programma - orario d’inizio - tv e streaming : Giovedì 31 gennaio si giocherà ZAKSA-Modena, match valido per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2019 di Volley maschile. I Canarini tornano in campo in Europa per affrontare la formazione polacca in uno scontro diretto fondamentale per la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale: gli emiliani cercano il successo in trasferta per mettere in cassaforte il secondo posto, i ragazzi di ...

CEV Volleyball Champions League - Modena si prepara alla sfida contro lo Zaksa Kedzierzyn-kozle : le sensazioni di Urnaut : Tine Urnaut racconta con quale spirito l’Azimut Modena si è preparata alla sfida di CEV Volleyball Champions League contro lo Zaksa Kedzierzyn-kozle Si è tenuta questo pomeriggio presso la sala stampa del PalaPanini la conferenza di presentazione del match esterno di CEV Volleyball Champions League che vedrà Modena Volley scendere in campo con lo Zaksa Kedzierzyn-kozle per il quinto turno del Pool B. A disposizione dei media Tine ...

Volley – Champions League : è festa al PalaPanini! Modena si impone sullo Zaksa : Modena si impone di forza contro un grande Zaksa nella seconda gara di Champions Un PalaPanini con oltre 4mila presenti accoglie la seconda gara di Champions League stagionale che vede di fronte tra l’Azimut Leo Shoes Modena di Julio Velasco e lo Zaksa di Andrea Gardini. Modena inizia la gara con Christenson in regia, Zaytsev è l’opposto, le bande sono Kaliberda e Urnaut, al centro Holt e Anzani, il libero è Salvatore Rossini. Lo ...

Volley - Champions League 2019 : che cuore di Modena - i Canarini battono lo Zaksa coi brividi. Vittoria pesantissima : Una serata solo per cuori forti e due ore di battaglia davanti agli oltre 4000 spettatori del PalaPanini. Bisognava vincere a tutti i costi per non compromettere il sogno qualificazione ai quarti di finale e Modena ha confezionato il colpaccio sconfiggendo lo Zaksa Kedzierzyn-Kozle per 3-1 (25-23; 25-21; 22-25; 26-24) nella seconda giornata della Champions League 2018-2019 di Volley maschile. I Canarini avevano perso all’esordio contro ...

LIVE Modena-Zaksa volley - Champions League 2019 in DIRETTA : 2-0 - Zaytsev e compagni spettacolari : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Zaksa, match valido per la seconda giornata della Champions League 2018-2019 di volley maschile. I Canarini saranno impegnati al PalaPanini contro l’ostica formazione polacca guidata da Andrea Gardini, i ragazzi di Julio Velasco hanno un bisogno disperato di vincere per non rischiare di compromettere la possibilità di qualificarsi ai quarti di finale dopo aver già perso all’esordio ...

Modena-Zaksa - Champions League volley 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi mercoledì 19 dicembre (ore 20.30) si gioca Modena-ZAKSA Kedzierzyn Kozle, match valido per la seconda giornata della Champions League 2018-2019 di volley maschile. Al PalaPanini andrà in scena una partita fondamentale per il futuro dei Canarini nella massima competizione continentale: la sconfitta all’esordio contro Civitanova ha seriamente messo in difficoltà i ragazzi di Julio Velasco che ora sono obbligati a sconfiggere la ...