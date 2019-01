Weezer | il loro The Teel Album di cover finisce nella top 10 di Billboard Ecco la

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 gennaio 2019) In uno sketch del Saturday night live, Matt Damon, sfinito da un lunghissimo dibattito tra fan deisulle canzoni dei, chiede: “Siamo tutti d’accordo che isono la miglior band di tutti i tempi?”. Con gli occhi infuocati di disapprovazione, la comica Leslie Jones lo zittisce dicendo: “E poi sono diventati la peggiore band di tutti i tempi!”.Lo storico gruppo statunitense, famoso per brani come Buddy Holly e Beverly Hills, ha pubblicato(The Teal), un LP uscito a sorpresa il 24 gennaio e contenente diecidi grandi successi prevalentemente pop degli anni 80. The Tealarriva dopo The Blue(1993-94), The Red(2008) e The White(2015), e anticipa The Black, in uscita a marzo 2019. Una passione per i colori (unita a una scarsa inventiva per i nomi). Infatti il teal è una sorta di verde acqua, che fa da sfondo ai ...