Wall Street verso gennaio record Ed è anche merito dell' Europa

A Wall Street vola Facebook dopo i conti. Borse Ue piegate dalle banche : I fondamentali dell'economia impensieriscono gli operatori: il Pil europeo nel quarto trimestre è salito dello 0,2% mentre in Italia è sceso dello 0,2%, con il Paese che entra in recessione tecnica. ...

Borsa : Wall Street apre in altalena : ANSA, - NEW YORK, 31 GEN - Apertura contrastata per Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,42% a 24.913,09 punti, il Nasdaq sale dello 0,45% 7.217,19 punti mentre lo S&P 500 avanza dello 0,05% a 2.682,...

Facebook vola in borsa a Wall Street : Facebook sale a Wall Street, dove nelle contrattazioni che precedono l apertura del mercato avanza dell 11%. A spingere Facebook la trimestrale sopra le attese nonostante gli scandali che si sono ...

Facebook sopra le attese : profitti record e vola a Wall Street. Microsoft in chiaro-scuro : Facebook, nonostante gli scandali su privacy, fake news e governance, mette il turbo alla sua performance: nell’ultimo trimestre ha battuto le attese sia di utili che di giro d’affari. Nel dopo mercato il titolo, che era stato sotto pressione nei mesi scorsi, ha guadagnato il 7% in risposta all’exploit di bilancio. Microsoft ha invece riportato utili leggermente superiori alle attese, ma ha lievemente deluso sul ...

Wall Street brinda alla «pazienza» della Fed sui tassi : Intanto i conti del colosso francese hanno allontanato i timori che il comparto del lusso sia stato penalizzato negli ultimi mesi dal rallentamento dell'economia cinese e dalle sommosse in Francia ...

Wall Street euforica non "scalda" l'Europa : 30/01/2019 18:34 Borse europee in ordine sparso. Londra, +1,6%, vola sulle ali dell'entusiasmo per la Brexit, Parigi, +0,9%, non risente della disastrosa situazione politica, mentre la grande malata rimane Francoforte, -0,3%, anche oggi in calo. Neppure la nostra Piazza Affari è risultata particolarmente euforica oggi, hanno brillato i titoli del lusso ed ancora ...

Borse europee miste - avvio positivo a Wall Street : Aspettano inoltre la conclusione della riunione della Federal Reserve che stasera darà indicazioni sulle prospettive della politica monetaria. Nel Vecchio Continente in evidenza ancora Londra con un ...

Wall Street riflessiva in avvio : Sosta intorno alla parità la Borsa di New York , con il Dow Jones che si attesta a 24.575,26 punti. Rimane ai nastri di partenza l' S&P-500 , che si posiziona a 2.644,15 punti, in prossimità dei ...

Verizon sotto pressione a Wall Street dopo risultati di bilancio : Titolo Verizon sotto pressione a Wall Street, cede fin oltre -2% nelle contrattazioni del premercato, dopo la pubblicazione dei risultati di bilancio dell'operatore wireless.

Wall Street si porta sui minimi sull'effetto Caterpillar : Wall Street prosegue sui minimi a metà giornata , dopo una partenza già negativa, innescata dalla cautela degli operatori per gli eventi che seguiranno in questa settimana. In primo piano il FOMC e le ...

Wall Street scivola con warning Caterpillar e cautela per Fed : Esordio difficile per Wall Street che ha aperto in rosso , risentendo del profit warning lanciato dalla big americana Cartepillar e della prudenza espressa dagli operatori in una settimana dominata ...

Wall Street attesa in ribasso in una settimana cruciale : Wall Street potrebbe riaprire all'insegna della cautela quest'oggi , stando alle indicazioni che arrivano dai Futures USA, che evidenziano perdite contenute entro il punto. Il mercato esprime prudenza ...

Borse deboli - si attende Wall Street : Sullo sfondo ci sono i segnali di rallentamento dell'economia cinese e la crisi venezuelana che induce gli investitori alla prudenza. In questo clima c'è volatilità sul mercato del petrolio greggio e ...

BORSE & MERCATI/ Da Wall Street il dietrofront sul rischio recessione : Molti giganti dell'S&P 500 hanno realizzato robusti rimbalzi con dati trimestrali incoraggianti. Un segnale foriero di una ripresa duratura dei MERCATI