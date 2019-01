Volley | Champions League 2019 | Civitanova schianta il Karlovarsko! Gli uomini di De

LIVE Sport - DIRETTA 31 gennaio : Modena crolla nella Champions League di Volley - l’Italia a caccia delle medaglie nei Mondiali di snowboard : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, giovedì 31 gennaio. Si inizia nella notte, con i risultati della NBA, per poi passare al tennis con le lunghe partite dei tornei WTA di Hua Hin e di San Pietroburgo, ma anche al golf, con l’Arabia Saudita che ospita l’European Tour. In serata, invece, spazio ai Mondiali di snowboard ed alle grandi emozioni di volley (Champions League), basket (Eurolega maschile ed EuroCup ...

Volley - Champions League 2019 : Modena travolta in Polonia - lo ZAKSA di Gardini vince 3-1 e inguaia i Canarini : Modena crolla nella bolgia dell’Azoty e viene sconfitta dallo ZAKSA Kedzierzyn-Kozle per 3-1 (22-25; 26-24; 25-21; 25-22) nel match valido per la quarta giornata della Champions League 2019 di Volley maschile. I Canarini hanno perso nettamente in Polonia contro la compagine guidata da Andrea Gardini, gli uomini di Julio Velasco non sono mai riusciti a fare il loro gioco e hanno avuto la peggio in uno scontro diretto fondamentale per il ...

LIVE Zaksa-Modena Volley - Champions League 2019 in DIRETTA : 3-1 - crollo dei Canarini in Polonia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Zaksa-Modena, match valido per la Champions League 2019 di volley maschile. I Canarini volano in Polonia e cercano il colpaccio contro la squadra di Guarini, andrà in scena uno scontro diretto fondamentale per le sorti di entrambe le squadre nella massima competizione continentale: gli emiliani vanno a caccia del successo che permetterebbe quantomeno di ipotecare il secondo posto e di rimanere in scia ...

LIVE Zaksa-Modena Volley - Champions League 2019 in DIRETTA : 2-1 - Canarini con le spalle al muro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Zaksa-Modena, match valido per la Champions League 2019 di volley maschile. I Canarini volano in Polonia e cercano il colpaccio contro la squadra di Guarini, andrà in scena uno scontro diretto fondamentale per le sorti di entrambe le squadre nella massima competizione continentale: gli emiliani vanno a caccia del successo che permetterebbe quantomeno di ipotecare il secondo posto e di rimanere in scia ...

LIVE Zaksa-Modena Volley - Champions League 2019 in DIRETTA : 1-1 - i polacchi pareggiano : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Zaksa-Modena, match valido per la Champions League 2019 di volley maschile. I Canarini volano in Polonia e cercano il colpaccio contro la squadra di Guarini, andrà in scena uno scontro diretto fondamentale per le sorti di entrambe le squadre nella massima competizione continentale: gli emiliani vanno a caccia del successo che permetterebbe quantomeno di ipotecare il secondo posto e di rimanere in scia ...

LIVE Zaksa-Modena Volley - Champions League 2019 in DIRETTA : 0-1 - Canarini avanti in Polonia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Zaksa-Modena, match valido per la Champions League 2019 di volley maschile. I Canarini volano in Polonia e cercano il colpaccio contro la squadra di Guarini, andrà in scena uno scontro diretto fondamentale per le sorti di entrambe le squadre nella massima competizione continentale: gli emiliani vanno a caccia del successo che permetterebbe quantomeno di ipotecare il secondo posto e di rimanere in scia ...

LIVE Civitanova-Karlovarsko Volley - Champions League 2019 in DIRETTA : i Canarini cercano il colpaccio in Polonia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Karlovarsko, match valido per la Champions League 2019 di volley maschile. La Lube apre le porte dell’Eurosuole Forum per affrontare la modesta compagine ceca, i cucinieri inseguono la quarta vittoria consecutiva nella massima competizione continentale con l’obiettivo di rafforzare il primo posto nel girone e avvicinarsi alla qualificazione ai quarti di finale. I ragazzi di Fefé ...

LIVE Zaksa-Modena Volley - Champions League 2019 in DIRETTA : i Canarini cercano il colpaccio in Polonia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Zaksa-Modena, match valido per la Champions League 2019 di volley maschile. I Canarini volano in Polonia e cercano il colpaccio contro la squadra di Guarini, andrà in scena uno scontro diretto fondamentale per le sorti di entrambe le squadre nella massima competizione continentale: gli emiliani vanno a caccia del successo che permetterebbe quantomeno di ipotecare il secondo posto e di rimanere in scia ...

Zaksa-Modena - Champions League Volley 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi giovedì 31 gennaio si gioca Zaksa-Modena, match valido per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2019 di volley maschile. I Canarini affronteranno la formazione polacca in uno scontro diretto fondamentale per la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale: gli emiliani cercano il successo in trasferta per mettere in cassaforte il secondo posto, i ragazzi di Gardini devono invece ...

Volley - Champions League 2019 : Perugia granitica - Tours surclassato! Block Devils primi nel girone - quarti di finale più vicini : Perugia continua a volare nella Champions League 2019 di Volley maschile e davanti ai 3000 spettatori del PalaBarton ha sconfitto il Tours per 3-0 (25-20; 25-20; 25-19), infilando così il quarto successo consecutivo nella massima competizione continentale per importanza. I Block Devils hanno rafforzato il primo posto nel girone e hanno compiuto un passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale riservata alle vincitrici dei cinque ...

LIVE Perugia-Tours Volley - Champions League 2019 in DIRETTA : partenza perfetta dei Block Devils (25-20; 25-20) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Tours, sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019 di volley maschile. Gli uomini di Lorenzo Bernardi accolgono in casa la formazione francese del Tours in un partita importante per il cammino europeo della formazione umbra. Aleksandar Atanasijevic, Wilfredo Leon e compagni hanno raccolto tre vittorie consecutive nelle prime tre partite disputate e ...

LIVE Perugia-Tours Volley - Champions League 2019 in DIRETTA : ottima partenza dei Block Devils (25-20) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Tours, sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019 di volley maschile. Gli uomini di Lorenzo Bernardi accolgono in casa la formazione francese del Tours in un partita importante per il cammino europeo della formazione umbra. Aleksandar Atanasijevic, Wilfredo Leon e compagni hanno raccolto tre vittorie consecutive nelle prime tre partite disputate e ...

LIVE Perugia-Tours Volley - Champions League 2019 in DIRETTA : Block Devils a caccia della quarta vittoria : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Tours, sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019 di volley maschile. Gli uomini di Lorenzo Bernardi accolgono in casa la formazione francese del Tours in un partita importante per il cammino europeo della formazione umbra. Aleksandar Atanasijevic, Wilfredo Leon e compagni hanno raccolto tre vittorie consecutive nelle prime tre partite disputate e ...

Volley - Champions League 2019 : trasferta da brividi per Modena contro lo Zaksa. Serve una vittoria per il secondo posto : trasferta decisamente complicata per l’Azimut Leo Shoes Modena nella quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019 di Volley maschile. La formazione allenata da Julio Velasco scenderà in campo domani contro la squadra polacca dello ZAKSA Kedzierzyn-Kozle, allenata dall’italiano Andrea Gardini. Ivan Zaytsev e compagni devono continuare a vincere per restare in corsa nella lotta per la qualificazione. La ...