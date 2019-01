Volkswagen e-Buggy concept | a Ginevra rinasce la California anni ’70 a emissioni zero

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Ormai laci ha abituato alle “operazioni” retrò, magari con reinterpretazione in chiave moderna di icone del passato. Era successo con mostri sacri come il Bulli o il Maggiolino, ora è il turno dei. Ma si, le vetturette da spiaggia senza porte nè tetto che spopolavano negli’70. Che ora a Wolfsburg hanno deciso di far rivivere con un’anima “verde”, ovvero a. Verrà presentato al prossimo salone di(7-17 merzo) questo e-, che si basa sulla piattaforma elettrificata MEB e stilisticamente rimane fedele all’impostazione tradizionale (niente tetto fisso, portiere appena accennate, pneumatici da off-road), seppur con linee avveniristiche come si può vedere dai primi bozzetti che la casa tedesca ha diffuso. Non resta che aspettare per conoscere le specifiche tecniche e godersela dal vivo a ...