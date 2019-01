Volanti d' Oro 2019 | a Cefalù il Festival del Motorsport Siciliano

Calcio : ancora vergogna a Roma! Volantini antisemiti da parte dei tifosi giallorossi : Roma si macchia ancora una volta di un episodio che con la rivalità calcistica non centra davvero nulla. Lo scorso anno ci furono le foto dei tifosi della Lazio di Anna Frank in curva Sud con la maglia della Roma, mentre adesso è arrivata la “risposta” da parte di quelli della Roma. Nel quartiere Prati e in zona Balduina sono apparsi alcuni Volantini con messaggi antisemiti a firma di alcuni gruppi romanisti proprio di quella zona. ...

Roma - Volantini antisemiti sui muri della città : firmati da ultras giallorossi : Alcuni volantini antisemiti, firmati dai tifosi Romanisti della Balduina, sono stati appesi sui muri dell’omonimo quartiere e su quelli di Prati. I manifesti riportavano la scritta: “Lazio, Napoli, Israele, stessi colori. Stesse bandiere. Merde”. Sono apparsi martedì sera in occasione della manifestazione per il 119esimo anniversario dalla nascita della Lazio in piazza del Popolo a Roma, caratterizzata dagli scontri tra forze ...

Caschi d'Oro e Volanti ACI 2018 : tutte le FOTO degli Oscar del Motorsport : tutte le immagini della serata milanese che ha assegnato gli Oscar ai protagonisti della stagione 2018 del Motorsport. Per la Ferrari presenti il team principal Maurizio Arrivabene e il pilota Charles ...

Caschi d'oro e Volanti Aci 2018 - la diretta live delle premiazioni : live 17:42 13 dic L' ACI - Automobile Club d'Italia - e Autosprint protagonisti della premiazione Volanti ACI 2018 e della 53edizione dei Caschi d'oro . Una serata unica, particolare, che si ...

Caschi d'Oro e Volanti ACI 2018 - programma del 13 dicembre alla festa dell'automobilismo sportivo : ... ma anche una celebrazione di due grandi realtà l'Automobile Club d'Italia, federazione dell'automobilismo sportivo tricolore, e Autosprint, da sempre una delle "voci" più importanti dello sport dell'...