Video Fiorentina Roma | 7-1 | | gli highlights della partita | quarti Coppa Italia

DIRETTA/ Fiorentina Roma - risultato live 6-1 - streaming Video Rai : gol di Benassi - Chiesa e Simeone! : DIRETTA Fiorentina Roma streaming video Rai: probabili formazioni, orario, quote e risultato live per la partita al Franchi, nei quarti di Coppa Italia.

Video Triplette Federico Chiesa - Fiorentina-Roma 7-1 : i gol dell’attaccante in Coppa Italia : Federico Chiesa ha segnato una bellissima tripletta in Fiorentina-Roma 7-1, quarto di finale della Coppa Italia. L’attaccante dei viola ha sbloccato la partite con due reti in contropiede al 7′ e al 18′, poi nel finale ha arrotondato il proprio tabellino. Di seguito il VIDEO dei gol di Federico Chiesa in Fiorentina-Roma 7-1. CLICCA QUI PER LE PAGELLE DELLA PARTITA CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA VIDEO ...

Video/ Chievo Fiorentina - 3-4 - : highlights e gol della partita - Serie A 21giornata - : Video Chievo Fiorentina, risultato finale 3-4: gli highlights e i gol della partita di Serie A, sfida spettacolare e prima vittoria esterna dei viola.

Video Chievo-Fiorentina 3-4 - Highlights - gol e sintesi della partita. Sfida pirotecnica - doppietta Chiesa : La Fiorentina espugna per 3-4 il campo del Chievo nel lunch match della 21ma giornata della Serie A di calcio al termine di una partita pirotecnica. Doppio vantaggio toscano con Muriel e Benassi (in mezzo annullato il pari a Giaccherini), poi i veneti accorciano con Stepinski. Nella ripresa pari di Pellissier su rigore e Fiorentina in 10, ma i viola ribaltano la partita con la doppietta di Chiesa (in mezzo altro rigore fallito da Pellissier). A ...

Video/ Fiorentina Sampdoria - 3-3 - : highlights e gol della partita - Serie A - 20giornata - : Video Fiorentina Sampdoria , risultato finale 3-3, : highlights e gol della partita, valida nella 20giornata del Campionato di Serie A 2018-2019.

Pezzella - gol del pari in Fiorentina Sampdoria e dedica ad Astori : Video : Sembrava tutto finito, con i tifosi viola destinati a tornare a casa con zero punti in tasca e una giornata piena di rimpianti. Il Luis Muriel show rovinato dal rosso prematuro all'indirizzo di ...

Fiorentina-Sampdoria - gol pazzesco di Muriel… di nuovo! Tacco - dribling e coast to coast : è 2-1 Viola [Video] : Dopo la rete del vantaggio siglata nel primo tempo, Muriel si ripete nella ripresa: coast to coast pazzesco dell’attaccante colombiano che firma un’altra splendida rete Luis Muriel si presenta all’esordio nella Fiorentina con una doppietta strepitosa. Dopo il gol del vantaggio siglato nei primi 45 minuti, l’attaccante colombiano si è ripetuto con un’altra splendida rete nella ripresa. Muriel ha ricevuto palla ...

Fiorentina-Sampdoria - euro-gol all’esordio per l’ex Muriel [Video] : Fiorentina-Sampdoria, Luis Muriel ha portato in vantaggio la squadra viola con una rete molto bella dopo aver saltato agilmente Tonelli Fiorentina-Sampdoria, Muriel segna e non esulta, dato che il gol all’esordio in campionato con la maglia viola è arrivato proprio contro la sua ex squadra. Una rete fantastica quella del colombiano, il quale ha saltato un uomo abilmente prima di insaccare alle spalle di Audero. Le parole però non ...

Diretta Milan Fiorentina Primavera / Risultato live 0-0 - streaming Video e tv : in campo - si comincia! : Diretta Milan Fiorentina Primavera, info streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella quindicesima giornata del campionato Primavera