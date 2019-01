Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2019 ore 18 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 31 GENNAIO 2019 ORE 17.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA PONTINA E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA NOMENTANA E Roma TERAMO RIMAMENDO IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA PRENESTINA E APPIA E PIU AVANTI TRA FLAMINIA E SALARIA SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 31 GENNAIO 2019 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA PONTINA E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA NOMENTANA E Roma TERAMO RIMAMENDO IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA PRENESTINA E APPIA E PIU AVANTI TRA FLAMINIA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 31 GENNAIO 2019 ORE 16:20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TR LA PONTINA E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE PRENESTINA ED APPIA SULLA A91 Roma FIUMICINO SI STA IN CODA TRA LA COLOMBO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 31 GENNAIO 2019 ORE 15:20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TR LA PONTINA E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA TRA LE USCITE SALARIA E FLAMINIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO VIA CASSIA UN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 31 GENNAIO 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER ARDEATINA E VIA DEL MARE; IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO INVECE FORTI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UNA MANIFESTAZIONE TUTTORA IN CORSO TRA LA NOMENTANA E LA DIRAMAZIONE Roma-NORD; SULLA TIBURTINA LEGGERI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 31 GENNAIO 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA A SEGUITO DI UN VEICOLO RIBALTATO TRA LE USCITE PER APPIA E VIA DEL MARE; IN CARREGGIATA ESTERNA SEGNALIAMO INVECE FORTI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UNA MANIFESTAZIONE IN CORSO TRA LA CASILINA E LA DIRAMAZIONE Roma-NORD; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 31 GENNAIO 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN VEICOLO RIBALTATO IN INTERNA PROVOCA CODE TRA LE USCITE PER LAURENTINA E VIA DEL MARE; IN CARREGGIATA ESTERNA SEGNALIAMO INVECE FORTI RALLENTAMENTI TRA LA PRENESTINA E LA NOMENTANA; RALLENTAMENTI SULLA CASSIA BIS TRA LA GIUSTINIANA E L’ALLACCIO COL GRA IN DIREZIONE Roma; SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 31 GENNAIO 2019 ORE 09:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE IN INTERNA TRA L’USCITA PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LA A24. SEMPRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LA CASILINA E LA Roma-FIUMICINO. IN CARREGGIATA ESTERNA SEGNALIAMO INVECE FORTI RALLENTAMENTI TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA; TRAFFICO CONGESTIONATO SULL’INTERO TRATTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 31 GENNAIO 2019 ORE 09:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE IN INTERNA TRA L’USCITA PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LA A24. SEMPRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LA CASILINA E LA Roma-FIUMICINO. IN CARREGGIATA ESTERNA SEGNALIAMO INVECE FORTI RALLENTAMENTI TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA; TRAFFICO CONGESTIONATO SULL’INTERO TRATTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 31 GENNAIO 2019 ORE 08:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1 E L’APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLE USCITE PER FLAMINIA, AURELIA, Roma-FIUMICINO E, PROSEGUENDO, TRA PRENESTINA E TIBURTINA; SUL TRATTO INTERNO DELLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 31 GENNAIO 2019 ORE 08:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1 E LA LAURENTINA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLE USCITE PER FLAMINIA E AURELIA; SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO CODE PER LAVORI TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 31 GENNAIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO GIA’ INTENSO SUL QUADRANTE SUD-ORIENTALE DOVE SI STA IN CODA, IN CARREGGIATA ESTERNA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA LE USCITE PER LAURENTINA E APPIA; MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1 E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 30 GENNAIO 2019 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO, IN INTERNA TROVIAMO INFATTI CODE TRA CASILINA E APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA Roma FIUMICINO TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO. CODE A TRATTI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 30 GENNAIO 2019 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA PROBLEMI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA SI PROCEDE INCOLONNATI DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ...