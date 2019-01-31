Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2019 ore 12 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 31 GENNAIO 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA A SEGUITO DI UN VEICOLO RIBALTATO TRA LE USCITE PER APPIA E VIA DEL MARE; IN CARREGGIATA ESTERNA SEGNALIAMO INVECE FORTI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UNA MANIFESTAZIONE IN CORSO TRA LA CASILINA E LA DIRAMAZIONE Roma-NORD; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 31 GENNAIO 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN VEICOLO RIBALTATO IN INTERNA PROVOCA CODE TRA LE USCITE PER LAURENTINA E VIA DEL MARE; IN CARREGGIATA ESTERNA SEGNALIAMO INVECE FORTI RALLENTAMENTI TRA LA PRENESTINA E LA NOMENTANA; RALLENTAMENTI SULLA CASSIA BIS TRA LA GIUSTINIANA E L’ALLACCIO COL GRA IN DIREZIONE Roma; SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 31 GENNAIO 2019 ORE 09:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE IN INTERNA TRA L’USCITA PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LA A24. SEMPRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LA CASILINA E LA Roma-FIUMICINO. IN CARREGGIATA ESTERNA SEGNALIAMO INVECE FORTI RALLENTAMENTI TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA; TRAFFICO CONGESTIONATO SULL’INTERO TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 31 GENNAIO 2019 ORE 09:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE IN INTERNA TRA L’USCITA PER LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LA A24. SEMPRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LA CASILINA E LA Roma-FIUMICINO. IN CARREGGIATA ESTERNA SEGNALIAMO INVECE FORTI RALLENTAMENTI TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA; TRAFFICO CONGESTIONATO SULL’INTERO TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 31 GENNAIO 2019 ORE 08:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1 E L’APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLE USCITE PER FLAMINIA, AURELIA, Roma-FIUMICINO E, PROSEGUENDO, TRA PRENESTINA E TIBURTINA; SUL TRATTO INTERNO DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 31 GENNAIO 2019 ORE 08:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1 E LA LAURENTINA, MENTRE, IN ESTERNA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLE USCITE PER FLAMINIA E AURELIA; SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO CODE PER LAVORI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 31 GENNAIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO GIA’ INTENSO SUL QUADRANTE SUD-ORIENTALE DOVE SI STA IN CODA, IN CARREGGIATA ESTERNA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA LE USCITE PER LAURENTINA E APPIA; MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1 E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 30 GENNAIO 2019 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO, IN INTERNA TROVIAMO INFATTI CODE TRA CASILINA E APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. INCOLONNAMENTI ANCHE SULLA Roma FIUMICINO TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO. CODE A TRATTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 30 GENNAIO 2019 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA PROBLEMI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA SI PROCEDE INCOLONNATI DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 30 GENNAIO 2019 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO TROVIAMO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE, TRA LAURENTINA E TUSCOLANA E ANCORA TRA PRENESTINA E CENTRALE DEL LATTE. CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA NOMENTANA E APPIA E TRA LA Roma FIUMICINO E L’AURELIA. SULLA Roma FIUMICINO INCOLONNAMENTI TRA PARCO DEI MEDICI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 30 GENNAIO 2019 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio POMERIGGIO CARATTERIZZATO DALLE CATTIVE CONDIZIONI DEL TEMPO, PIOVE INFATTI SU GRAN PARTE DELLA Regione, UN ULTERIORE INVITO A MODERARE LA VELOCITA’, A RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE ED EVITANDO CONTESTUALMENTE BRUSCHE FRENATE, ACCELERAZIONI, DECELERAZIONI. TRAFFICO QUINDI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 30 GENNAIO 2019 ORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio POMERIGGIO CARATTERIZZATO DALLE CATTIVE CONDIZIONI DEL TEMPO, PIOVE INFATTI SU GRAN PARTE DELLA Regione, UN ULTERIORE INVITO A MODERARE LA VELOCITA’, A RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE ED EVITANDO CONTESTUALMENTE BRUSCHE FRENATE, ACCELERAZIONI, DECELERAZIONI. TRAFFICO QUINDI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 30 GENNAIO 2019 ORE 17:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL RACCORDO: INCIDENTE STA INFATTI PROVOCANDO CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA. RESTANDO IN ESTERNA, PER TRAFFICO INTENSO, SI RALLENTA CON CODE TRA ARDEATINA E TUSCOLANA. IN INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 30 GENNAIO 2019 ORE 17:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA DISAGI SUL RACCORDO ANULARE DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA. RESTANDO IN ESTERNA, PER TRAFFICO INTENSO, SI RALLENTA CON CODE TRA ARDEATINA E TUSCOLANA. IN INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E A24 Roma-TERAMO. CODE A TRATTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 30 GENNAIO 2019 ORE 16:20 ERICA TERENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA DISAGI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA, CON MAGGIORI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLazioNE ALL’ALTEZZA DELL’ARDEATINA. FILE IN CARERGGIATA INTERNA TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA E CENTRALE DEL LATTE. SULLA PONTINA CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2019 ore 12 | 30
Viabilità DEL 31 GENNAIO 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 31-01-2019 ore 12:30 (Di giovedì 31 gennaio 2019) Viabilità DEL 31 GENNAIO 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER ARDEATINA E VIA DEL MARE; IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO INVECE FORTI RALLENTAMENTI A CAUSA DI UNA MANIFESTAZIONE TUTTORA IN CORSO TRA LA NOMENTANA E LA DIRAMAZIONE Roma-NORD; SULLA TIBURTINA LEGGERI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI TIVOLI E, AVANTI, TRA SETTECAMINI E VIA DI TOR CERVARA VERSO IL CENTRO; SI RALLENTA INOLTRE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E VIA DI TOR BELLA MONACA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SULLA VIA PONTINA SI RALLENTA TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DI TRIGORIA PER LA PRESENZA DI CANTIERI ATTIVI IN DIREZIONE POMEZIA; INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA APPIA TRA ALBANO E CASTEL GANDOLFO NELLE DUE DIREZIONI. DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO ...
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