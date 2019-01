Verissimo | Stefano Bettarini svela cosa farà a L’Isola dei Famosi

lanostratv

(Di giovedì 31 gennaio 2019)prima de L’Isola deiDurante la seconda puntata dell’Isola deiAlessia Marcuzzi ospiterà in studioprima della sua partenza per l’Honduras. L’ex marito di Simona Ventura, infatti, si unirà al resto dei concorrenti dell’attuale edizione a partire dalla terza puntata, in onda eccezionalmente domenica 3 febbraio in prima serata su Canale 5. Nella giornata odierna è stata registrata la puntata didel 2 febbraio. L’ex calciatore ha dichiarato alla padrona di casa Silvia Toffanin che si godrà in toto questa esperienza da concorrente dell’Isola:“I miei genitori mi hanno detto di godermi l’esperienza e di trarne il massimo, come ho sempre fatto”.Ricordiamo che persi tratta di un rientro nel reality dopo essere stato inviato nel 2017, quando alle ...