ilfattoquotidiano

: Venezuela, scarcerata dopo otto giorni l’attivista italiana Laura Beatriz Gallo - Cascavel47 : Venezuela, scarcerata dopo otto giorni l’attivista italiana Laura Beatriz Gallo - TutteLeNotizie : Venezuela, scarcerata dopo otto giorni l’attivista italiana Laura Beatriz Gallo -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) È stata, attivista con il doppio passaporto italiano eno che era stata arrestata lo scorso 23 gennaio durante le proteste dell’opposizione e detenuta nel comando di polizia di Yaracuy, in. La notizia, trapelata da alcuni media locali tra cui il giornale Yaracuy Al Día, è stata poi annunciata da Alfredo Romero, responsabile del Foro Penal, una associazione locale di avvocati, che ha precisato che a Yaracuy (Nord del paese) sono stati scarcerati anche 19 minorenni che erano stati arrestati sempre lo scorso 23 gennaio.La conferma è poi venuta dal giornalista locale Said Gutierrez che ha pubblicato su Twitter una foto dellamentre esce da un commissariato di polizia insieme ad una avvocatessa del Foro Penal che l’ha assistita. Gutierrez ha segnalato cheè stataperché ha ottenuto l’arresto domiciliare per ...