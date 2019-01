Venezuela | l' Europarlamento riconosce Guaidò | ma Di Stefano insorge | No a ogni

huffingtonpost

: M5S e Lega si sono tolti la maschera. La loro astensione all'Europarlamento sul riconoscimento di Guaidó come pres… - FrancescoBonif1 : M5S e Lega si sono tolti la maschera. La loro astensione all'Europarlamento sul riconoscimento di Guaidó come pres… - maumartina : Sul rispetto della democrazia in #Venezuela non ci si astiene. C'è una crisi umanitaria drammatica. Bene la posizio… - repubblica : Venezuela: Europarlamento riconosce Guaidò come presidente [news aggiornata alle 13:18] -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) L'sceglie Guaidò, come presidente legittimo ad interim del. Con l'astensione degli europarlamentari di Lega e M5S e qualche dem, oltre al voto contrario di Cofferati. Una scelta "conservativa", ad uso interno, fatta per evitare una contrapposizione frontale, tra i leghisti "pro Guaidò" e pentastellati schierati sulla linea, anti ultimatum, dei due facitori della politica estera dei 5 Stelle, Manlio Die Alessandro di Battista. Quest'ultimo, poi, scrive e parla ormai come un ministro degli Esteri "ombra". "Riflettete su questo (soprattutto lei ministro Moavero)! – scrive Di Battista – Io già lo vedo tra qualche anno Trump e i politici italiani dire: La guerra inè stato un grande errore. Li sentite parlare oggi sulla Libia non è vero? Tutti ammettono l'errore fatto. Io nel 2011 – nel mio ...