Venezuela | «Italia non riconosce Guaidó» Liberata l’attivista italiana arrestata

Venezuela - M5s : l'Italia non riconosce Guaidò La Lega : ma la presidenza di Maduro è finita : Due sottosegretari agli Esteri (il pentastellato Di Stefano e il leghista Picchi) spiegano la linea del governo sul caos in Venezuela. In precedenza l'Europarlamento aveva riconosciuto Guaidò "presidente ad interim" (Lega e M5s hanno votato contro)

Venezuela - l'Europarlamento riconosce Guaidò - ma Di Stefano insorge : "No a ogni ingerenza". E' la babele italiana : l'Europarlamento sceglie Guaidò, come presidente legittimo ad interim del Venezuela. Con l'astensione degli europarlamentari di Lega e M5S e qualche dem, oltre al voto contrario di Cofferati. Una scelta "conservativa", ad uso interno, fatta per evitare una contrapposizione frontale, tra i leghisti "pro Guaidò" e pentastellati schierati sulla linea, anti ultimatum, dei due facitori della politica estera dei 5 Stelle, Manlio Di ...

Venezuela - "l'Italia non riconosce Guaidò" : L'esponente M5s annuncia che il governo "è totalmente contrario al fatto che un Paese - o un insieme di Paesi terzi - possano determinare le politiche interne di un altro Paese. Si chiama principio di non ingerenza ed è riconosciuto dalle Nazioni Unite".

