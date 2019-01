Venezuela - «Italia non riconosce Guaidó» : Gli eurodeputati Pd, Lega e M5s si sono astenuti. Il sottosegretario Di Stefano: «Non vogliamo un’altra Libia». L’opposizione cerca l’appoggio dei militari, «fondamentale per permettere un cambiamento nel governo»

Venezuela - il Parlamento Ue sostiene Guaidò. Il fronte sovranista italiano si astiene e contesta : Si astengono i parlamentari del governo giallo-verde italiano che anche in politica estera vanno a braccetto e avvicinandosi anche nell'appoggio a Maduro a Mosca.

Venezuela : l'Italia sta con l'Ue - ma non dà ultimatum a Maduro : Riconoscersi, senza troppa enfasi mediatica, nella posizione dell'Unione europea, ma non forzare la mano per il riconoscimento dell'anti-Maduro. Insomma, adelante con juicio: si può sintetizzare così la linea del governo gialloverde sulla sempre più esplosiva crisi Venezuelana. "Ci riconosciamo pienamente nella dichiarazione comune che gli Stati membri dell'Ue hanno diffuso oggi sulla situazione in Venezuela, alla redazione ...

Venezuela - Di Battista : ultimatum Ue stronzata - Italia non firmi : Roma, 26 gen., askanews, - 'Firmare l'ultimatum Ue al Venezuela è una stronzata megagalattica. E' lo stesso identico schema che si è avuto anni fa con la Libia e con Gheddafi. Identico. Qua non si ...

Corrida Venezuelana. L'Europa si schiera - l'Italia sta a guardare. Scontro Di Battista-Salvini : In mezzo al guado del Venezuela. Con un premier silente, a fronte dei pronunciamenti ai massimi livelli dei partner europei. Con Matteo Salvini e Alessandro Di Battista che si trovano sui due fronti della barricata, dando plasticamente l'immagine della distanza di Lega e 5 Stelle. Il primo favorevole all'ultimatum a Nicolas Maduro, il secondo convinto che sia una "stronzata galattica". Di fatto silenziati il presidente del Consiglio Giuseppe ...

