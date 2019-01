Venezuela : Guaidò - polizia è in casa mia : ANSA, - CARACAS, 31 GEN - "In questo momento i Faes sono a nella mia casa, stanno cercando Fabiana": con queste parole Juan Guaidò, il presidente del Parlamento Venezuelano che ha assunto i poteri ...

Guaido’ lascia comizio : la polizia è in casa mia - cerca mia moglie. Il parlamento europeo lo riconosce presidente del Venezuela : "In questo momento i Faes sono a nella mia casa, stanno cercando Fabiana": con queste parole Juan Guaido', il presidente del parlamento Venezuelano che ha assunto i poteri dell'Esecutivo, ha interrotto un discorso programmatico che stava pronunciando nella sede dell'Universita' di Caracas. I Faes sono le Forze di intervento speciale, l'unita' di elite della polizia Venezuelana, e Fabiana Rosales e' la moglie di Guaido'. Guaido' ha lasciato la ...

Venezuela - l'Europarlamento riconosce Guaidò - ma Di Stefano insorge : "No a ogni ingerenza". E' la babele italiana : l'Europarlamento sceglie Guaidò, come presidente legittimo ad interim del Venezuela. Con l'astensione degli europarlamentari di Lega e M5S e qualche dem, oltre al voto contrario di Cofferati. Una scelta "conservativa", ad uso interno, fatta per evitare una contrapposizione frontale, tra i leghisti "pro Guaidò" e pentastellati schierati sulla linea, anti ultimatum, dei due facitori della politica estera dei 5 Stelle, Manlio Di ...

Venezuela : «Italia non riconosce Guaidó» : Gli eurodeputati Pd, Lega e M5s si sono astenuti. Il sottosegretario Di Stefano: «Non vogliamo un’altra Libia». L’opposizione cerca l’appoggio dei militari, «fondamentale per permettere un cambiamento nel governo»

Il Parlamento Europeo ha riconosciuto Juan Guaidó come presidente del Venezuela : Il Parlamento Europeo riunito in sessione plenaria a Bruxelles ha riconosciuto Juan Guaidó come legittimo presidente del Venezuela. La mozione per riconoscerlo, che non è vincolante per l’intera Unione Europea, è stata approvata con 439 voti a favore, 104 contrari

Venezuela - "l'Italia non riconosce Guaidò" : L'esponente M5s annuncia che il governo "è totalmente contrario al fatto che un Paese - o un insieme di Paesi terzi - possano determinare le politiche interne di un altro Paese. Si chiama principio di non ingerenza ed è riconosciuto dalle Nazioni Unite".

Venezuela - Parlamento Ue riconosce Guaidó presidente ad interim/ Accordi con Maduro : ma astensione Lega e M5s : Venezuela, Parlamento Ue riconosce Guaidó presidente ad interim: sgarbo a Maduro, 'si tratta solo per l'uscita dalla dittatura'. Italia con l'Europa

Venezuela - il Parlamento Ue sostiene Guaidò. Il fronte sovranista italiano si astiene e contesta : Si astengono i parlamentari del governo giallo-verde italiano che anche in politica estera vanno a braccetto e avvicinandosi anche nell'appoggio a Maduro a Mosca.

Venezuela - Parlamento Ue riconosce Guaidò. Lega e M5S si astengono : Il Parlamento europeo ha riconosciuto Juan Guaidò come legittimo presidente ad interim del Venezuela e ha chiesto a tutti i Paesi dell'Unione europea di fare la stessa cosa, adottando una 'posizione ...

Venezuela - Eurocamera riconosce Guaidò : 14.35 Via libera dalla miniplenaria del Parlamento europeo alla risoluzione non legislativa che riconosce Juan Guaidò presidente dell'Assemblea Nazionale di Caracas, come presidente legittimo ad interim del Venezuela. I deputati europei hanno esortato l'alto rappresentante dell'Ue per gli Affari Esteri Mogherini e gli Stati membri a fare altrettanto fino a quando non saranno indette nuove elezioni presidenziali libere,trasparenti e credibili ...

Venezuela - M5s e Lega si astengono all'Europalrmaneto sul riconoscimento di Guaidò come presidente : Gli eurodeputati del Movimento 5 stelle e della Lega si sono astenuti nel voto dell'Eurocamera sul riconoscimento a Guaidò come presidente legittimo ad interim del Venezuela. La risoluzione è comunque passata.Secondo i risultati ufficiali del voto dell'Europarlamento sul Venezuela, tra i 5 Stelle si sono astenuti Isabella Adinolfi, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, D'Amato, Eleonora Evi, Laura ...