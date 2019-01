Venezuela | dietro il supporto della Cina a Maduro 26 miliardi di crediti e il timore di

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Lasi oppone alle influenze straniere nella crisina. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri cinese a stretto giro dall’autonomina a presidente del capo dell’opposizionena Juan Guaido. Letteralmente: “Prestiamo molta attenzione all’attuale situazione ine invitiamo tutte le parti alla razionalità e alla calma per cercare una soluzione politica attraverso un dialogo pacifico all’interno del quadro costituzionaleno”.L’approccio cinese si discosta nettamente dall’endorsement di Washington e delle potenze regionali al nuovo esecutivo. Mentre il monito delle autorità di Pechino rispecchia il nucleo fondantepolitica estera cinese – la non ingerenza negli affari interni degli altri paesi auspicata specularmente in riferimento alla sovranità cinese su Tibet, Taiwan, Hong Kong e Mar ...