Usa | Trump verso il ritiro dal trattato con Mosca sulle armi nucleari

Usa-Cina - Trump : Negoziatori americani a Pechino a inizio febbraio : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Usa - “Trump verso il ritiro dal trattato sulle armi nucleari con la Russia” : Minacciato lo scorso 4 dicembre, il ritiro degli Stati Uniti dal trattato con la Russia per il controllo degli armamenti nucleari (Inf) sembra ormai imminente, come riporta l’Associated Press. Un accordo firmato da Ronald Reagan e Michail Gorbaciov, nel 1987, e considerato una pietra miliare della fine della Guerra Fredda. Era stato lo stesso presidente americano Donald Trump settimane fa a dare la scadenza del 2 febbraio, accusando Mosca di ...

Usa-Cina distanti - Trump : troverò un accordo commerciale con Xi : L'economia statunitense sta rallentando e la pressione è su Trump, affinché faccia un accordo". Per Dollar, anche il mantenimento dei dazi al 10%, senza farli aumentare al 25%, "sarebbe difficile da ...

Commercio - Cina propone a Usa incontro Trump-Xi a fine febbraio : New York, 31 gen., askanews, - La Cina ha proposto agli Stati Uniti un vertice tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump per cercare di trovare un accordo commerciale. Lo sostiene l'agenzia Dow Jones,...

Trump contro gli agenti dell'intelligence Usa : "Troppo ingenui su Iran - dovrebbero tornare a scuola" : La loro economia sta collassando, ed e' l'unica cosa che li rallenta. Fate attenzione all'Iran. Forse l'intelligence dovrebbe tornare a scuola!".

Danimarca stato meno corrotto al mondo. Male gli Usa : 'Colpa di Trump' : Transparency International ha affermato in una relazione che le minacce alla democrazia appaiono crescenti in tutto il mondo. Il gruppo ha detto che il suo ultimo rapporto sulla percezione della ...

Usa a tutto gas - serra - . Trump sempre più "Cavaliere Nero" : Dal suo insediamento, gennaio 2017, l'economia cresce e a ritmi più accelerati di quanto avveniva con i predecessori. Ha messo a segno un +2,3% nel 2017, contro il +1,5% del 2016, e un +3% nel 2018, ...

Usa - ondata di gelo in arrivo/ Donald Trump scatena le polemiche : 'Riscaldamento globale - torna presto' : ondata di gelo in arrivo negli Usa, blizzard su Midwest e East Coast. Donald Trump su Twitter: 'Global Warming: torna presto, abbiamo bisogno di te'.

Usa - gelo in arrivo sul Midwest. Trump : 'Global warming - torna presto' - : Il presidente americano ha postato un tweet sarcastico sul cambiamento climatico, suggerendo che le temperature glaciali in arrivo negli Stati Uniti, fino a -30 gradi, dimostrino l'inesistenza del ...

Meteo Usa - il Midwest nella morsa del gelo : previsti -40°C - Trump ironizza : Il gelo polare stringe nella sua morsa il Midwest e la regione dei Grandi Laghi negli Stati Uniti: il freddo intenso ha reso necessaria la chiusura delle scuole e di molte attività in Minnesota e Wisconsin. Secondo il National Weather Service le temperature potranno scendere fino a -40°C da oggi fino a giovedì. In Wisconsin, dove sono caduti fino a 30 cm di neve, il governatore ha dichiarato lo stato di emergenza. In Nord e Sud Dakota sono state ...

Huawei - Trump : estradizione Borse giù per le tensioni Usa-Cina : Mercati finanziari nervosi dopo la formalizzazione delle accuse degli Stati Uniti a Huawei e Meng Wazhou, uno dei suoi top manager, chief financial officer e figlia del fondatore della società cinese, di furto di segreti commerciali e di frode per la violazione delle sanzioni contro l'Iran. Segui su affaritaliani.it

Huawei - Trump : estradizione Borse giù per le tensioni Usa-Cina : Mercati finanziari nervosi dopo la formalizzazione delle accuse degli Stati Uniti a Huawei e Meng Wazhou, uno dei suoi top manager, chief financial officer e figlia del fondatore della società cinese, di furto di segreti commerciali e di frode per la violazione delle sanzioni contro l'Iran. Segui su affaritaliani.it

Afghanistan - intesa di pace Usa-Talebani/ Kabul frena - Italia 'come' Trump : Trenta "valutiamo ritiro truppe" : Afghanistan, intesa di pace tra Talebani e truppe Usa: 'patto anti Isis e Al Qaeda', ma Kabul frena. Italia 'come' Trump medita ritiro esercito in 12 mesi

DIARIO Usa/ Nancy Pelosi - l'"animale politico" che fa più paura a Trump : Nancy Pelosi, futuro e speranza dell'America che non vuole il presidente Trump. La sospensione dello shutdown è una sua vittoria