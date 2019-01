Usa | gelo su Chicago | binari incendiati per tenere treni in movimento

Ondata di gelo senza precedenti in Canada e Usa : la città di Winnipeg è più fredda del Polo Nord e persino di Marte! [DATI] : L’aggettivo “estremo” sta circolando ampiamente tra Canada e Stati Uniti in riferimento alle condizioni meteo determinate da una delle irruzioni d’aria artica più intense della storia recente. La parola chiave in tutto questo caos di gelo e neve è “vortice polare”: è lui la causa di questi effetti estremi sul meteo e sulle temperature su un’ampia zona che si estende tra Canada e Stati Uniti. Intorno alle pianure orientali del Canada, si è ...

Ondata di gelo record negli Usa - l’acqua si ghiaccia all’istante a contatto con l’aria : gli esperimenti sui social : Il vortice polare che si è abbattuto sugli Stati Uniti ha fatto registrare temperature record (in negativo). L’emergenza, che interessa 90 milioni di cittadini, ha già causato cinque morti, la chiusura di centinaia di scuole ed edifici pubblici e la cancellazione di migliaia di voli. Le aree più colpite sono il Wisconsin, il Michigan e l’Illinois, con temperature a -40 gradi. Nel video, gli esperimenti, pubblicati sui social, con ...

Ondata di gelo negli Usa - forti “boom” a Chicago : potrebbero essere stati “criosismi” - particolari terremoti generati dal freddo estremo : I residenti di Chicago hanno riportato forti rumori, come grandi “boom”, ma non sono stati segnalati terremoti nell’area. I rumori uditi dai residenti potrebbero essere stati “criosismi”, particolari terremoti causati dalle temperature estremamente basse, secondo quanto riportato da WGN-TV. Secondo il Maine Department of Agriculture, il criosisma è un fenomeno naturale che produce scosse nel suolo e rumori simili a quelli provocati da un ...

Gli Usa sotto zero - ma il riscaldamento globale esiste nonostante il grande gelo : Il gelo negli UsaIl gelo negli UsaIl gelo negli UsaIl gelo negli UsaIl gelo negli UsaIl gelo negli UsaIl gelo negli UsaIl gelo negli UsaIl gelo negli UsaIl gelo negli UsaIl numero fa impressione: -50 gradi centigradi. È la temperatura raggiunta dal Canada e da alcune zone degli Stati Uniti. È un’ondata di gelo come non si vedeva da decenni e a causarla sono venti molto freddi provenienti dall’Artico: il Polar Vortex. Le immagini della gallery in ...

Ondata di gelo record negli Usa - Midwest paralizzato : almeno 8 morti - caos trasporti : Un’Ondata di gelo record ha paralizzato il Midwest provocando la morte di almeno 8 persone negli Stati Uniti: è caos per i trasporti, treni e aerei sono rimasti fermi e a Detroit, e a Minneapolis e Chicago sono stati aperti rifugi di emergenza per i senza tetto. Tra le vittime un uomo che è collassato nel suo garage a Milwaukee dopo aver spalato la neve all’aperto: in zona si sono registrate temperature più basse di quelle in Alaska ...

Maltempo - gli Usa nella morsa del gelo : -23°C a Chicago - si toccano i -28°C a Minneapolis : Stati Uniti nella morsa del gelo, con la tempesta di freddo artico dal Polo Nord, ribattezzata ‘vortice polare’ che sta portando delle temperature senza precedenti. Sono almeno 6 le vittime. Le temperature sono crollate in tutto il Midwest e potrebbero segnare nuovi record. Minneapolis è scesa a -28°C, un freddo aggravato dal vento gelido e pungente, per cui la sensazione termica e’ di -53°C. A Chicago la temperatura e’ ...

Usa nella morsa del gelo polare - 2 morti e mille voli bloccati : Gli Stati Uniti in questi giorni stanno facendo i conti con un'ondata di freddo davvero eccezionale, che sta provocando disagi di non poco conto. Secondo quanto si apprende dalla stampa americana il freddo non è ancora arrivato al suo picco, che è atteso per le prossime ore, ma le temperature sono già scese abbondantemente di parecchio. Oggi infatti a Chicago, nello stato dell'Illinois, si toccheranno i -25 gradi sotto lo zero, e in alcune zone ...

Grande gelo negli Usa : fino a -40 - ghiaccia il fiume a Chicago [VIDEO] : [flowplayer id="146955"] Una fortissima ondata di gelo sta colpendo il Canada e parte degli Stati Uniti d'America, come vi abbiamo raccontato in un articolo di ieri. Le aree più colpite sono...

Maltempo Usa - ondata di gelo eccezionale : 2 morti e 3500 voli cancellati : Circa tre quarti degli Stati Uniti saranno nella morsa di un gelo eccezionale questa settimana. A cause di un vortice polare, oltre 250 milioni di americani saranno alle prese con le temperature piu’ fredde degli ultimi 25 anni, che scenderanno sino a -40 nell’upper Midwest e nell’area dei Grandi Laghi. “Se avete 25 anni o meno – ha commentato il meteorologo della Cnn Tom Sater – non avete mai sentito ...

Usa - ondata di gelo in arrivo/ Donald Trump scatena le polemiche : 'Riscaldamento globale - torna presto' : ondata di gelo in arrivo negli Usa, blizzard su Midwest e East Coast. Donald Trump su Twitter: 'Global Warming: torna presto, abbiamo bisogno di te'.

Usa - gelo in arrivo sul Midwest. Trump : 'Global warming - torna presto' - : Il presidente americano ha postato un tweet sarcastico sul cambiamento climatico, suggerendo che le temperature glaciali in arrivo negli Stati Uniti, fino a -30 gradi, dimostrino l'inesistenza del ...

Gelo siderale verso gli Usa : "rischio congelamento e ipotermia" esponendosi anche per poco tempo : Come vi abbiamo descritto in questo articolo, una eccezionale ondata di Gelo sta investendo il Canada e gli Stati Uniti d'America. Nei prossimi giorni l'aria fredda in discesa dalle latitudini polari...