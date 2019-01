Usa-Cina distanti | Trump | troverò un accordo commerciale con Xi

Commercio - Cina propone a Usa incontro Trump-Xi a fine febbraio : New York, 31 gen., askanews, - La Cina ha proposto agli Stati Uniti un vertice tra i presidenti Xi Jinping e Donald Trump per cercare di trovare un accordo commerciale. Lo sostiene l'agenzia Dow Jones,...

In futuro dollaro più debole - ottimismo per colloqui Usa-Cina : La Fed ha ritoccato solo leggermente al ribasso le prospettive di crescita, affermando che l'economia si sta espandendo a un ritmo 'solido', piuttosto che 'forte'. Che legame c'è fra banche centrali ...

Huawei - il furto del robot Tappy e la nuova guerra fredda Usa-Cina sul 5G : Economia Digitale 07 dicembre 2018 Cos'è Huawei? La lunga marcia di Huawei Hanno cominciato copiando telefonini e computer e ora sono diventati loro i padroni, ironizza qualcuno sui paradossi dell'...

Huawei - il furto del robot Tappy e la nuova guerra fredda Usa-Cina sul 5G : Nel 2010, come ha raccontato il New York Times, i cacciatori informatici americani della National security agency segretamente hanno penetrato i sistemi nella sede centrale di Huawei. Cercavano prove dei legami con il governo cinese. Inizia da lì la lunga vicenda Usa-Huawei-Cina, ora arrivata a un momento cruciale...

Usa-Cina - ultime notizie : scontro su Huawei - commercio - Venezuela : Usa-Cina, ultime notizie: scontro su Huawei, commercio, Venezuela Tempismo perfetto. Il giorno precedente l’arrivo a Washington di Liu He, trai i principali negoziatori in Cina sui temi commerciali, il Dipartimento di Giustizia statunitense ha reso pubbliche le motivazioni per la richiesta di estradizione di Meng Wangzhou. L’ex direttrice finanziaria di Huawei, accusata di aver violato le sanzioni americane verso l’Iran, è ...

Commercio - nuovi colloqui tra Usa e Cina a Washington : Roma, 30 gen., askanews, - Nuovo round di colloqui tra Stati Uniti e Cina per cercare di trovare un'intesa che disinneschi la guerra commerciale tra le due principali economie del mondo. Una ...

Web tax mondiale : Usa - Cina e India dicono sì all'Ocse : I paesi hanno accettato di esplorare potenziali soluzioni per aggiornare i principi fiscali fondamentali per un'economia del XXI secolo, quando le imprese possono essere fortemente coinvolte nella ...

Borsa : Europa attende Cina-Usa e Brexit : ANSA, - MILANO, 30 GEN - Pochi spunti sui mercati azionari del Vecchio continente, che guardano soprattutto all'avvio delle trattative Usa-Cina sul commercio e agli sviluppi della Brexit: Londra è la ...

La Capitaneria di Porto di SiracUsa ha disposto il divieto di avvicinarsi alla Sea Watch : Il comando della Capitaneria di Porto della Guardia Costiera della città di Siracusa ha ordinato e disposto il divieto assoluto di navigazione, sosta e ancoraggio nel raggio di mezzo miglio dalla posizione in mare della nave Sea Watch, l'imbarcazione dell'O.N.G. olandese con a bordo ben 47 migranti. Attualmente la nave è bloccata a circa un miglio dalla Baia di Santa Panagia. Il divieto di navigazione attorno alla Sea Watch Il provvedimento ...

La motovedetta della Guardia Costiera sfida di notte il mare in tempesta per portare i medicinali ai bambini di LampedUsa : A causa del maltempo, da una settimana le navi non arrivano più a Linosa da oltre una settimana. Così, nella notte, la motovedetta Cp324 della Guardia Costiera, partita da Lampedusa, ha sfidato raffiche di vento a 30 nodi e onde alte fino a 4 metri, come spiega un tweet della stessa Guardia Costiera, “per portare medicinali a favore dei bambini”. L'articolo La motovedetta della Guardia Costiera sfida di notte il mare in tempesta per ...

Lo scontro Cina-Usa su Huawei spaventa i mercati : Milano . L'improvviso inasprimento dello scontro tra Stati Uni e Cina sul caso Huawei ha messo condizionato le borse asiatiche - hanno chiuso tutte in calo tranne Tokyo - e reso instabili i listini ...

Commercio - la Cina sollecita decisione WTO contro dazi Usa : Rischiano di complicarsi le relazioni fra USA e Cina proprio nella settimana della visita della delegazione cinese a Washington . La Cina ha fatto di nuovo ricorso al WTO , l'Organizzazione mondiale ...

Huawei - Trump : estradizione Borse giù per le tensioni Usa-Cina : Mercati finanziari nervosi dopo la formalizzazione delle accuse degli Stati Uniti a Huawei e Meng Wazhou, uno dei suoi top manager, chief financial officer e figlia del fondatore della società cinese, di furto di segreti commerciali e di frode per la violazione delle sanzioni contro l'Iran. Segui su affaritaliani.it

