Uomini e Donne oggi | Claudia in lacrime per un gesto di Lorenzo

Gossip Uomini e donne - Rosa Perrotta e Gianni Sperti hanno fatto pace - Video : Ritorna il sereno tra Gianni Sperti, lo storico opinionista di Uomini e donne e Rosa Perrotta, la tronista che qualche tempo fa si mise in gioco all'interno della trasmissione di Maria De Filippi per cercare il grande amore della sua vita.Tra i due non correva affatto buon sangue, al punto che il trono della bella Rosa viene ricordato in primis anche per i suoi momenti di scontro con Gianni. Adesso, però, tra i due è ritornato il sereno e un ...

Anticipazioni Uomini e donne - oggi : Andrea sceglie Arianna - nuove esterne per Riccardi : Dopo tre puntate consecutive dedicate al Trono Over, oggi 31 gennaio il Trono Classico di Uomini e donne sbarcherà su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. Si tratta di una puntata molto attesa dai fan, soprattutto da chi è solito sbirciare le Anticipazioni relative alle registrazioni effettuate negli studi Elios di Roma. Quanto andrà in onda oggi pomeriggio, infatti, sarà relativo all'appuntamento in studio dello scorso 12 gennaio, durante il ...

Uomini e Donne gossip - Marco e Beatrice già sposi? Lei si infuria! : Marco e Beatrice sposi nel 2018? Un “matrimonio” che ha infastidito la ragazza Il matrimonio di Marco Fantini e Beatrice Valli c’è già stato e nessuno ha saputo nulla? A molti è sorto il dubbio dopo che è stata messa in circolazione una notizia secondo cui i due si sarebbero sposati nel 2018. Peccato che […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Marco e Beatrice già sposi? Lei si infuria! proviene da gossip e Tv.

Uomini E Donne : Angela ce l’ha con tutti - soprattutto con Tina Cipollari e Gianni Sperti. Ecco cosa è accaduto : Angela arrabbiata con tutti. Questa la premessa della De Filippi prima di lanciare un filmato che riguarda la dama del trono Over. “Quello che è successo è un colpo basso. Vorrei vedere lei... L'articolo Uomini E Donne: Angela ce l’ha con tutti,soprattutto con Tina Cipollari e Gianni Sperti. Ecco cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e Donne - Rosa Perrotta e Gianni Sperti fanno pace : l’abbraccio della riconciliazione : Uomini e Donne, Rosa Perrotta e Gianni Sperti si rincontrano: la pace dopo le liti e le discussioni al Trono Classico Chi ha seguito in passato il trono di Rosa Perrotta a Uomini e Donne si ricorderà benissimo delle discussioni che spesso hanno portato l’ex tronista a scontrarsi con Gianni Sperti, opinionista della trasmissione. Tra i […] L'articolo Uomini e Donne, Rosa Perrotta e Gianni Sperti fanno pace: l’abbraccio della ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 30/01 : Dopo l’ingresso di Roberta in studio si continua a parlare dei contatti tra Pamela e Riccardo, oggetto della discordia tra lei e Stefano che manifestava il suo disappunto e un dispiacere che lo portava, a fine della puntata scorsa, a piangere per lei. Riccardo racconta di essere uscito con Pamela la sera precedente e di aver trascorso una bellissima serata con lei, rassicurando Stefano, che chiedeva se l’avesse baciata, del fatto che nulla di ...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione/ Uomini e Donne : deciso il nome del figlio - nuovi dettagli sulla gravidanza : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, nuovi dettagli sulla gravidanza: ecco come si chiamerà il primo figlio della coppia nata a Uomini e Donne.

Giulia Cavaglià assente alla scelta di Lorenzo Riccardi? / Uomini e Donne - spunta l'indizio che allarma i fan : Giulia Cavaglià non ci sarà alla scelta di Lorenzo Riccardi? La corteggiatrice di Uomini e Donne pubblica un post che allarma i fan del programma

News Uomini e Donne - Nilufar Addati provata : c’entra Giordano? : Nilufar di Uomini e Donne preoccupata per Giordano Mazzocchi? Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, da un paio di settimane, stanno davvero facendo molto preoccupare i loro tantissimi fan. Cosa è successo alla coppietta nata negli studi di Uomini e Donne? I due fidanzati hanno rivelato di star attraversando una forte crisi. Potrebbero lasciarsi? Non è dato saperlo, ma l’ultimo post scritto da Nilufar Addati su instagram ha ancora di più ...

Boxe - definite date e località dei Mondiali 2019 : Uomini e donne protagonisti in Russia : La Federazione Internazionale di Pugilato ha ufficializzato le date e i luoghi in cui si svolgeranno i Mondiali 2019 di Boxe. Entrambe le rassegna iridate si terranno in Russia: gli uomini saranno protagonisti ad Ekaterinburg dal 7 al 21 settembre mentre le donne andranno in scena a Ulan Ude dal 3 al 13 ottobre. Le due competizioni dovrebbero anche assegnare dei pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, sempre che la Boxe riesca effettivamente a ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi : La Scelta di Andrea Cerioli : Nella Puntata di Oggi di Uomini e Donne Trono Classico, Andrea Cerioli fa la sua Scelta, rinunciando ad una festa di fidanzamento pomposa. Il tronista sceglie Arianna, ma i due vengono attaccati da Gianni Sperti! L'articolo Uomini e Donne Puntata di Oggi: La Scelta di Andrea Cerioli proviene da Gossip News.

Uomini e Donne : Giulia Cavaglià non si presenta alla scelta di Lorenzo? : Giulia Cavaglià di Uomini e Donne dà forfait a Lorenzo? Il post che preoccupa Lorenzo Riccardi, nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, ha annunciato di essere pronto a scegliere una delle due corteggiatrici. Un annuncio che ha già creato un incredibile hype nei telespettatori. Chi sarà la prescelta? Chissà, intanto in queste ore un post scritto da Giulia Cavaglià su instagram ha creato il panico tra i fan del dating show di Maria De ...

Mario Serpa - gesto "contro" Claudio Sona/ Uomini e Donne : l'opinionista segue Juan Sierra su Instagram : Mario Serpa segue Juan Sierra su Instagram; in molti hanno interpretato il suo gesto come la nuova frecciatina nei confronti dell'ex Claudio Sona.

ANGELA DI IORIO TORNA A Uomini E DONNE / Beniamino conquista la dama? 'Voglio girare il mondo con te' : ANGELA Di IORIO TORNA a UOMINI e DONNE nella puntata del trono Over in onda oggi. Per la dama arriva un nuovo corteggiatore ma....