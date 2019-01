Uomini e Donne | Andrea Cerioli fa la sua scelta | a sorpresa

Registrazione Uomini e Donne : Luigi Mastroianni deluso da Giorgia : Luigi Mastroianni di Uomini e Donne perplesso da Giorgia E’ da poco terminata una nuova Registrazione di Uomini e Donne, e le polemiche non sono mancate. Cosa è successo? Luigi Mastroianni non ha nascosto tutta la sua delusione nei confronti di Giorgia Iarrera. Difatti il tronista, in base alle anticipazioni del Trono Classico pubblicate poco fa dal blog News UeD, ha rivelato in studio di essere in estrema difficoltà a rapportarsi con ...

Uomini e donne - Giorgio Manetti incontra per caso Tina Cipollari : "Le ho presentato la mia fidanzata" : Prima o poi doveva succedere per Giorgio Manetti e la sua nuova fidanzata. L'ex idolo storico del Trono Over di Uomini e donne è incappato in Tina Cipollari, incontrata un po' per caso proprio quando era con la sua nuova fiamma. L'incontro, a dirla tutta non del tutto casuale, si è consumato in Toscana.

Anticipazioni Uomini e Donne : Zelletta porta via una corteggiatrice a Ivan - Angela debutta : La registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne del 31 gennaio, è stata molto movimentata: le Anticipazioni apparse sul web fanno sapere che una corteggiatrice di Ivan Gonzalez ha ceduto alle avances del nuovo tronista Andrea Zelletta, decidendo di diventare una sua spasimante ufficiale. Viste le imminenti scelte di Teresa e Lorenzo, Maria De Filippi ha presentato al pubblico Angela Nasti, la ragazza che prende il posto della Langella ...

Uomini e donne : Angela Nasti - sorella di Chiara - è la nuova tronista : Chi è la nuova tronista di Uomini e donne, pronta a rimpiazzare il parterre di giovani che tra poco compieranno la propria scelta? Si chiama Angela Nasti, diciannovenne napoletana, amante della moda e dei viaggi. Nel video di presentazione pubblicato su Wittytv si definisce solare, determinata, esigente, testarda e sicura di sé e di quello che vuole dalla vita. Odia la falsità e l'ipocrisia e non ha paura di esprimere il proprio pensiero. ...

Uomini e Donne gossip - Claudia in lacrime : le importanti parole per Lorenzo : Uomini e Donne gossip: Claudia Dionigi in lacrime confessa i suoi sentimenti a Lorenzo Riccardi A Uomini e Donne, ha colpito molto la confessione fatta da Claudia Dionigi a Lorenzo Riccardi. Era già ormai chiaro a tutti che la corteggiatrice è abbastanza presa dal tronista, ma questa volta è proprio lei ad ammetterlo. Dopo le […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Claudia in lacrime: le importanti parole per Lorenzo proviene da gossip e Tv.

Uomini e Donne serale : Giulia De Lellis rivela la prima data - sarà il 15 febbraio : Si sta parlando con una certa insistenza del serale di Uomini e Donne, sul quale non ci sono ancora molte certezze. Infatti la pubblicità che sta andando in onda su Canale 5 parla di puntate che verranno trasmesse "prossimamente", senza alcun riferimento temporale preciso. In queste ultime ore, tuttavia, è stata Giulia De Lellis a dare un'anticipazione (forse per errore) sul giorno in cui dovrebbe debuttare quest'inedita versione in prima serata ...

Uomini e Donne : Andrea Cerioli ha scelto Arianna. E i tronisti sbarcano in prima serata su Canale 5 : Dopo 23 anni di ammiccamenti, corteggiamenti, amicizie ad uso di telecamera i tronisti di Canale 5 arrivano in prima serata con tre speciali, a partire da venerdì 15 febbraio alle 21.10. Lo speciale ' ...

Uomini e Donne : Angela Nasti è la nuova tronista : Angela Nasti Angela Nasti è la nuova tronista di Uomini e Donne. E’ la sorella di Chiara Nasti, fashion blogger conosciuta al pubblico di Canale 5 per la sua (breve) partecipazione come naufraga alla scorsa edizione dell’Isola dei famosi. Chi è Angela Nasti, la nuova tronista di Uomini e Donne Classe 1990, Angela nasce a Napoli e la sua passione è la moda. Si definisce una ragazza molto fortunata, ama viaggiare e nonostante sia molto ...

Uomini e Donne news : Angela - la sorella di Chiara Nasti - è la nuova tronista : Uomini e Donne news, Angela Nasti è la nuova tronista: la sorella di Chiara approda in tv Angela Nasti è la nuova tronista di Uomini e Donne. Ad annunciarlo è lo stesso programma, che ha condiviso sui social il video della sua presentazione. Su Witty Tv è, inoltre, vedere l’intero filmato. Ma di chi stiamo […] L'articolo Uomini e Donne news: Angela, la sorella di Chiara Nasti, è la nuova tronista proviene da Gossip e Tv.

Uomini e donne - la scelta di Andrea Cerioli : chi è la sua compagna di vita : E’ nato un nuovo amore a Uomini e donne, il talk dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi. Nella puntata di oggi, giovedì 31 gennaio, il tronista ventinovenne Andrea Cerioli ha scelto la corteggiatrice Arianna come compagna di vita. Andrea Cerioli