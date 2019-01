Unione europea | per difenderla dobbiamo respingere il vento della paura

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 gennaio 2019) di Roberto SantanielloL’Europa mascherata, come la definiva Jacques Delors, è di fatto finita con il trattato di Maastricht, mettendo a nudo la debolezza culturale e comunicativa delle istituzioni europee e l’assenza di uno spazio pubblico europeo. A ciò si aggiunga che dal Trattato diin poi la concezione guida del progetto europeo è scivolata progressivamente verso il metodo intergovernativo che mette al centro dei processi politici gli Stati e non le istituzioni comuni.L’approccio intergovernativo, che si è consolidato parallelamente al più grande allargamento che l’abbia mai conosciuto, si è tradotto in un crescente deficit di efficienza. Tutto questo nel momento in cui i processi di globalizzazione hanno iniziato a rimore la geografia politica ed economica del pianeta. Come tutti i processi innovativi, essa ha certamente ...