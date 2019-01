Una Vita | ARTURO VIENE FERITO | da chi? Tutte le anticipazioni

Una Vita Anticipazioni 1 febbraio 2019 : Blanca teme di essere incinta : Dopo i suoi continui capogiri, la Dicenta capisce che qualcosa non va e confida a Leonor di temere di aspettare un bambino.

Anticipazioni Una Vita Trama Puntate 4-10 febbraio 2019 : Susana Nei Guai a Causa di Elvira! : Anticipazioni Una Vita Trama Puntate da lunedì 4 a domenica 10 febbraio 2019: il segreto di Susana e Simon a rischio! Blanca chiude il suo cuore a Diego! Anticipazioni Una Vita: Simon affronta Elvira chiedendole di lasciarlo in pace! Diego lascia il quartiere quando Blanca, per l’ennesima volta, lo rifiuta! E’ Olga a trattenerlo… Rosina e Liberto fanno pace. Susana rischia di perdere la sua “reputazione”! Inganni, ...

Anticipazioni Una Vita prossima settimana : l'amara scoperta di Rosina - non è incinta : La telenovela Una Vita continua ad appassionare ogni giorno circa tre milioni di italiani, incuriositi dalle complicate storie d'amore degli abitanti del quartiere di Acacias 38. Nei giorni scorsi la programmazione della telenovela spagnola ha subito una spiacevole variazione, vedendo sospeso l'appuntamento del martedì sera su Rete 4 (per eVitare lo scontro con La Dottoressa Giò, in onda su Canale 5). A partire dalla prossima settimana, ogni ...

Anticipazioni Una Vita : Felipe lascia Celia e viene picchiato : Una Vita Anticipazioni: Felipe mente a Celia e la lascia, poi viene aggredito ad Acacias 38 Antonito si mette di nuovo nei guai, ma questa volta non è colpevole. Il figlio di Ramon viene incastrato dal suo nuovo ‘socio’. Il giovane fidanzato di Lolita finisce in carcere con l’accusa di essersi appropriato di alcuni soldi […] L'articolo Anticipazioni Una Vita: Felipe lascia Celia e viene picchiato proviene da Gossip e Tv.

Una Vita Anticipazioni 31 gennaio 2019 : Elvira si vendica di Simon ferendo la moglie Adela : La Valverde decide di prendersi la sua rivincita su Adela e la ferisce con dei cocci di vetro, sparsi per strada.

Una Vita - anticipazioni puntate settimana prossima : l’inganno : anticipazioni Una Vita, puntate 3-8 febbraio: il piano di Elvira Nelle prossime puntate di Una Vita, Elvira ingannerà Adela per cercare di riconquistare Simon. La Valverde invierà una lettera all’ex suora facendole credere che il vescovo di Salamanca l’ha contattata per un incarico. In questo modo Adela si allontanerà da Acacias 38, lasciando campo libero a Elvira. In realtà il piano della giovane non andrà per il verso giusto. ...

Anticipazioni Una Vita all'8 febbraio : Rosina lascia Liberto perché non può avere figli : Le Anticipazioni delle puntate di Acacias 38, che andranno in onda su Canale 5 da domenica 3 a venerdì 8 febbraio rivelano diversi colpi di scena che cattureranno sicuramente l'attenzione del pubblico della soap opera spagnola. Rosina sarà decisa a lasciare Liberto, vista la sua impossibilità ad avere figli, mentre Elvira studierà un piano per allontanare Adela e Susana da Acacias. Una Vita, Anticipazioni puntate all'8 febbraio: Rosina vuole ...

Spoiler - Una Vita : Leonor rivela a Blanca che Diego è in gravi condizioni : Nuovo appuntamento con le notizie su Una Vita, la soap opera diretta da Aurora Guerra, che appassiona più di tre milioni di telespettatori ogni giorno su Canale 5. Le anticipazioni delle nuove puntate, in programma tra qualche settimana sulle reti Mediaset, si soffermano su Blanca Dicenta, interpretata dall'attrice Elena Gonzalez. La figlia di Ursula, infatti, riceverà da Leonor una notizia spiazzante sulla salute di Diego. Una Vita: Olga non ...

La vita in diretta : Tiberio Timperi commette Una gaffe su Sanremo : Tiberio Timperi fa una piccola gaffe sul Festival di Sanremo a La vita in diretta Si ampiamente è parlato anche nella puntata de La vita in diretta di oggi, mercoledì 30 gennaio 2019, del Festival di Sanremo, al via martedì prossimo con Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio.

Trame iberiche - Una Vita : Celia ossessionata dalla bambina di Trini : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la telenovella scritta da Aurora Guerra, che intrattiene da ormai molti anni i telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate, appena andate in onda in terra iberica, si soffermano su Trini e Celia, interpretate dalle attrici Anita Del Rey e Ines Aldea. La moglie di Ramon, infatti, darà alla luce una bellissima bambina, che riceverà le attenzioni morbose da parte di Celia. Una Vita, ...