Una recessione annunciata

Bce lascia tassi fermi. Draghi : ? 'E' basso il rischio di Una recessione' : "I rischi per le prospettive" economiche dell'Eurozona "si sono mossi verso il basso". Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, citando fra i fattori di rischio il protezionismo, gli senari ...

Davos : nonostante turbolenze - è improbabile Una recessione globale nel 2019 - IHS Markit - : nonostante i recenti shock sui mercati finanziari, l'economia globale continuerà a crescere a ritmi modesti nel 2019. A dirlo oggi a margine del World Economic Forum di Davos, Nariman Behravesh, capo economista di IHS Markit. "Una 'tempesta perfetta' ha ...

Allarme recessione - Conte : troppo presto pensare ad Una nuova manovra : Fa discutere l'ipotesi di un referendum sul reddito di cittadinanza avanzata da Fratelli d'Italia. Di Maio replica :'Pd e FdI si dimenticano dei poveri ma Pci e Msi lo avrebbero votato' -

L'Italia rischia Una recessione tecnica. Ma cos'è Una recessione tecnica? : Nubi all'orizzonte per l'economia italiana che viaggia verso una 'recessione tecnica' e un 2019 in grigio, con una crescita stimata dello 0,6% contro l'1% programmato dal governo. La previsione della Banca d'Italia è che ...

Bankitalia taglia pil 2019 da 1% a 0 - 6 «Possibile Una recessione tecnica» : Per l'anno scorso si ipotizza una crescita del prodotto interno lordo dell0 0,9%, e l'effetto di trascinamento su quest'anno sarà pesante: l'attività economia accelererà solo dello 0,6%, quasi la ...

Manovra : Urso (FdI) - 'con Italia in recessione reddito cittadinanza Una follia : Padova, 18 gen. (AdnKronos) - "Con l’Italia in recessione il reddito di cittadinanza appare solo una follia”. Lo ha detto il senatore di Fdi Adolfo Urso oggi nel corso di una conferenza stampa a Padova. Secondo Urso “Il Decreto approvato ieri sul reddito di cittadinanza completa di fatto la Manovra

LA RECESSIONE E' Una DECISIONE POLITICA DI BRUXELLES E FRANCOFORTE. : In realtà tutto questo non è dovuto, per lo meno non ancora, ad una crisi finanziaria: mentre nel 2007-08 la crisi dei mutui subprime USA portò ad una crisi dell'economia reale per l'enorme ...

Per Draghi il rallentamento dell'Eurozona non sarà Una recessione : Milano . 'L'Eurozona non sta andando verso la recessione, sta sperimentando un rallentamento della crescita che durerà più di quanto atteso': è il messaggio che il presidente della Bce, Mario Draghi, ...

Eurozona - aumenta paura di Una recessione in Italia e Germania : Quasi tutti gli ultimi sondaggi macro del quarto trimestre sono stati deludenti e i dati sulla produzione confermano questo trend poco incoraggiante per l'economia dell'Eurozona. Non è solo ...

Tria non vede Una recessione. Ma Una stagnazione sì : Ovviamente in futuro c'è il tema del debito e della crescita con cui si aggiusta l'economia. Mi auguro che in futuro le regole possano essere cambiate. Non per fare finanza allegra, ma perché credo ...

Tria dice che non vede recessione ma Una situazione di stagnazione : Roma, 13 gen., askanews, - 'Aspettiamo i dati sull'ultimo trimestre del 2018. Non vedo una recessione, vedo una situazione di stagnazione'. Lo ha detto il ministro del Tesoro, Giovanni Tria, in un'...

Tria : non vedo Una recessione ma l'Italia è in stagnazione : Ovviamente in futuro c'è il tema del debito e della crescita con cui si aggiusta l'economia", "io mi auguro che in futuro le regole possano essere cambiate. Non per fare finanza allegra, ma perché ...

Tria : 'In Italia non vedo Una recessione ma una stagnazione' : A dirlo intervistato dal Corriere della Sera è il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Il debito pubblico, assicura Tria, scenderà, è l'impegno del governo. "Il calo sarà positivo per la crescita ...

Italiani in allarme e la legge di Bilancio può aggravare i pericoli d’Una nuova recessione : Un anno difficile, il 2019. Economia internazionale in affanno, anche per il continuare dei conflitti commerciali e strategici tra Usa e Cina, soprattutto, ma pure tra gli Usa di Trump e la Ue. Economia europea in difficoltà, tra difficoltà tedesche ("Germania, produzione giù, rischio recessione", titola il "IlSole24Ore"), tensioni sociali francesi e crisi italiana (vedremo meglio tra poco).Insicurezza diffusa, per i focolai ...