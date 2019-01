Un testo inedito racconta la venerazione di Pasolini per un poeta spagnolo

Ricercatrice napoletana scopre testo inedito di Pier Paolo Pasolini nascosto per 50 anni : Un dattiloscritto autografo, che Pier Paolo Pasolini aveva scritto in occasione della presentazione a Roma del volume "Degli Angeli" di Rafael Alberti nel 1966, è stato ritrovato da una dottoranda dell'Università di Salerno e aggiunge importanti conoscenze sull'ammirazione che Pasolini nutriva per il poeta spagnolo esule in Italia.Continua a leggere

testo dell’inedito di Alberto Urso “Indispensabile” : Se avessi un’altra vita Un’altra esistenza Verrei a cercare te perché non ne ho mai abbastanza Per sentirmi un po’ al sicuro con questo cuore in rivolta Ti guarderei ogni giorno ancora Come se fosse la prima volta Forse crederei di meno a parole promesse Arriverei puntuale al treno delle occasioni perse Ma se dovessi nascere ancora milioni di volte Io sceglierei te Io sceglierei te Che hai dato nome, un volto e un senso a questa voglia ...

testo dell’inedito di Giordana Angi “Casa” : Casa viaggio Casa libertà Casa involucro di tutte le mie età E scanso i traumi e le malinconie Ti chiedo scusa se racconto le mie Casa inverno casa senza senso Casa di silenzi vuota tutto il tempo Casa stanca che ora vuoi lasciare Casa che io volevo costruire Con te con te con te Che mi aiuti ad accettare quel che volevo scordare Che mi sai dimostrare ogni giorno che passa che non c’è niente da temere ma così tanto da tenere E se non è con te E ...

testo dell’inedito di Mameli “Ci vogliamo bene” : Tabacchino ancora aperto anche se fuori è freddo Notte dal futuro incerto cellulare spento Prepara una tisana calda che sta arrivando l’ansia Subaffitto la mia stanza e adesso dormo solo su una panda Siamo pure al verde e quindi che facciamo Ci vogliamo bene come le cose che fanno male Ci vogliamo bene come la musica commerciale Ci vogliamo bene come lo zucchero con il sale È pronto da mangiare Ho fatto un giro su me stesso mi sono ...

testo dell’inedito di Alessandro Casillo “Perché non amici” : Buongiorno come sto come stai Chissà se ancora tu mi pensi È da un po’ che non sono lo stesso Fingo di essere felice da quando ti ho perso e.. Allora come stai come sto Ed il mio orgoglio ti risponde Bho È da un un po’ che nemmeno parliamo E se penso a poco fa c’era sempre un ti amo e.. E dimmi pure se con lui va meglio A costo di poi stare sempre peggio A costo di restare sempre sveglio Che tanto la partita è finita in pareggio E adesso che ...

Cherofobia testo e significato inedito Martina Attili : “Questa è la mia Cherofobia, no non è negatività. Questa è la mia Cherofobia, fa paura la felicità”. L’inedito presentato a X-Factor da Martina Attili pare aver fatto breccia nel cuore degli italiani, che fischiettando le parole del ritornello hanno deciso di rispolverare il dizionario, cartaceo o digitale che sia, per togliersi un clamoroso dubbio: ma che cos’è di preciso questa Cherofobia? Per comprendere il significato della ...

La fine del mondo di Anastasio - testo e significato dell’inedito del giovane rapper rivelazione di X Factor 12 : testo e significato di La fine del mondo, il brano inedito di Anastasio, il giovane rapper napoletano ancora in gara ad X Factor 12. Il concorrente della squadra di Mara Maionchi è senza ombra di dubbio tra le migliori rivelazione di questa nuova edizione del talent show targato Sky. L’inedito di Anastasio è “La fine del mondo” e vola in vetta alla classifica di Spotify La dodicesima edizione di X Factor continua a regalare ...

Renza Castelli Cielo Inglese testo - audio e video inedito X Factor 2018 : Cielo Inglese è il titolo del brano inedito di Renza Castelli, talento in gara ad X Factor 2018 per la categoria Over di Fedez. La cantante ha presentato per la prima volta il suo singolo durante il quinto Live Show di giovedì 22 novembre 2018. SCOPRI TUTTO SU #XF12 Renza Castelli Cielo Inglese è il brano inedito a X Factor 2018 Dopo aver portato l’eleganza sul palco di X Factor 12, anche per Renza Castelli è giunto il momento di ...

Naomi Like The Rain testo - audio e video inedito X Factor 2018 : Like The Rain è il titolo del brano inedito di Naomi, talento in gara ad X Factor 2018 per la categoria Over di Fedez. La cantante ha presentato per la prima volta il suo singolo durante il quinto Live Show di giovedì 22 novembre 2018. SCOPRI TUTTO SU #XF12 Naomi Like The Rain è il brano inedito a X Factor 2018 Puntata dopo puntata Naomi ha dimostrato di avere una potenza ed estensione vocale davvero inconfondibili. Anche con ...

Luna Melis Los Angeles testo - audio e video inedito X Factor 2018 : Los Angeles è il titolo del brano inedito di Luna Melis, talento in gara ad X Factor 2018 per la categoria Under Donne di Manuel Agnelli. La cantante ha presentato per la prima volta il suo singolo durante il quinto Live Show di giovedì 22 novembre 2018. SCOPRI TUTTO SU #XF12 Luna Melis Los Angeles testo, audio e video inedito X Factor 2018 Nonostante la sua statura minuta, Luna Melis è una vera e propria “mangiatrice di palco”: ...