Un posto al sole | trame dall' 11 al 15 febbraio | Adele confessa la verità a Susanna

Un posto al sole anticipazioni : FERRI DOV’È? Intanto Alberto Palladini… : Attualmente il versante affaristico di Un posto al sole vede sempre più una commistione con le vicende sentimentali (passate e presenti) di uno dei personaggi in questo momento principali: Valerio Viscardi (Fabio Fulco) si ritrova infatti tra l’incudine e il martello, visto l’arrivo a sorpresa della sua ex Simona Alfano (Cinzia Cordella) e una Elena Giordano (Valentina Pace) sempre più piena di dubbi sull’uomo che ama… In ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 31 gennaio 2019 : anticipazioni puntata 5179 di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 31 gennaio 2019: Elena (Valentina Pace) resta spiazzata dal ritorno di Simona Alfano (Cinzia Cordella) nella vita di Valerio (Fabio Fulco), che intanto cerca di stabilire con la sua ex un rapporto pacifico per il bene di Vera (Giulia Schiavo). Ma quali saranno le reali intenzioni di Simona? Angela (Claudia Ruffo) riceve un messaggio che la riporta a un periodo terribile del suo ...

Un posto al sole spoiler : Adele confessa la verità su Manlio a Susanna : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “un posto al sole”. La soap tratta spesso temi sociali rilevanti ed anche in questo periodo ne sta affrontando uno piuttosto delicato: la violenza sulle donne. La protagonista di questa dolorosa vicenda è Adele, interpretata da Sara Ricci. La donna, durante la messa in onda degli episodi che andranno dall’11 al 15 Febbraio 2019, troverà finalmente il coraggio di ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dal 4 all’8 febbraio 2019 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 28 gennaio a venerdì 1° febbraio 2019: Valerio è sotto pressione a causa delle richieste di Simona. Elena deve decidere di comunicargli la notizia della sua gravidanza. Diego e Beatrice cercano di ricostruire il loro rapporto, ma alcune tensioni complicano le cose. Filippo scopre che una catastrofe sta per abbattersi su lui e Serena… Elena resta molto ferita di fronte alla ...

Anticipazioni Un posto al sole al 15 febbraio : il Palladini trama contro Valerio : Sono giunte le nuovissime Anticipazioni di Upas riguardanti le trame della settimana dall'11 al 15 febbraio. Prima di svelarvi quello che accadrà, ecco una breve sintesi degli eventi più importanti che accadranno la prossima settimana. In primis rivedremo Elena che dirà a Valerio di aspettare un figlio da lui. L'uomo non ne sarà tanto entusiasta anche perché utilizzerà tutte le sue energie per evitare che la ex moglie vada in carcere a trovare ...

Un posto al Sole spoiler : Gaetano Prisco contro Franco Boschi - la storia si ripete : Continuano le vicende di protagonisti della celebre e amata soap partenopea “un Posto al Sole”. Stando a quanto rivelano le anticipazioni delle trame delle prossime puntate che andranno in onda a partire da febbraio, sta per tornare a scuotere la routine e la calma di alcuni personaggi un soggetto piuttosto scomodo che fino ad ora sembrava bel lontano da Palazzo Palladini: Gaetano Prisco. La sua scomoda presenza comincerà già dalla fine di ...

Un posto al sole anticipazioni : ELENA dice a VALERIO che è incinta ma… : In questi giorni a Un posto al sole vediamo ELENA (Valentina Pace) decidere di tacere la sua gravidanza a VALERIO Viscardi (Fabio Fulco), ma tale silenzio durerà poco: alla fine la Giordano junior dirà al suo uomo che è incinta… ma avrà un’amara sorpresa! VALERIO, infatti, è talmente sotto pressione e impegnato a non far crollare la sua vita che avrà una reazione ritenuta assai deludente da ELENA, la quale resterà talmente ferita che ...