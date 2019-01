Ultime Notizie Roma del 31-01-2019 ore 15 | 10

Ultime Notizie Roma del 31-01-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione per ritrovate l’ascolto della redazione che Luigi studio l’economia italiana nel Quarto trimestre 2018 ha registrato Una contrazione dello 0 2% lo comunica l’Istat in base ai dati provvisori si tratta del secondo trimestre consecutivo in calo dopo il 10 e 1% del periodo luglio-settembre l’Italia così entrata in recessione tecnica e negativa ...

Ultime Notizie Roma del 31-01-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale informazione Gabriella Luigi in studio la nave si è attaccato a Catania entrata in porto sono sbarcati 47 migranti a bordo che si sono abbracciati una volta a terra verranno accolti dall’Italia da altri 6 paesi dell’Unione Europea sulle caso Diciotti la giunta per le immunità del Senato sentire il ministro Salvini entro 7 giorni ieri il premier Conte è il vice di Maio il ministro Toninelli hanno ...

Calciomercato Napoli/ Ultime Notizie - si lavora per l'estate : occhio a Bennacer e Kiyine : Calciomercato Napoli, Ultime notizie. La dirigenza campana lavora in prospettiva di giugno: si preparano i colpi Bennacer e Kiyine.

Calciomercato Roma/ Ultime Notizie - Monchi si mette in discussione ma nega colpi last minute : Calciomercato Roma, Ultime notizie. Monchi fa autocritica dopo il crollo di Firenze: 'Sono io ad essere in discussione. Il nostro mercato però è chiuso'.

Mafia - blitz contro il mandamento di Mussomeli nel Nisseno/ Ultime Notizie - 17 arresti da parte del Ros : Mafia, blitz contro il mandamento di Mussomeli nel Nisseno/ Ultime notizie, 17 arresti da parte del Ros, tutti accusati di molteplici reati

Ultime Notizie Roma del 31-01-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale ritrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli mi aspetta un’ulteriore contrazione del PIL nel Quarto trimestre lo ha detto il premier Giuseppe Conte parlando in assolombarda a Milano abbiamo dati congiunturali che sono favorevole spiegato noi dobbiamo girare la testa il dato positivo è che non dipende da noi la cena la Germania che era il nostro primo paese per l’export nei primi mesi di questa ...

Ultime Notizie Roma del 31-01-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriele Luigi in studio in questo oggi in Giunta immunità del Senato l’esame della domanda di autorizzazione a procedere contro il Ministro dell’Interno Matteo Salvini sul caso Diciotti ieri di un’ora a Palazzo Chigi in serata tra Conte Salvini Di Maio proprio sulla fronte cause dell’emigrazione il caso Diciotti che nave Sea ...

Sea Watch 3 a Catania/ Ultime Notizie - la mossa strategica di Salvini : sbarco dei 47 migranti a minuti : Sea Watch 3 a Catania/ Ultime notizie, la mossa strategica del ministro Matteo Salvini: sbarco dei 47 migranti a bordo atteso a minuti

Ultime Notizie Roma del 31-01-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella studio parlarmi crescita per l’Italia mi aspetto un ulteriore contrazione dice il premier Conte la vigilia dei dati definitivi del 2018 che verranno diffusi quest’oggi nei primi mesi del 2019 interno poi il riscatto dice il presidente del consiglio per l’ufficio parlamentare di bilancio aumentano i fattori di rischio anche ...

Pensioni Ultime Notizie : simulatore Inps per Quota 100 - quando online? : Pensioni ultime notizie: simulatore Inps per Quota 100, quando online? Sul tema Pensioni ultime notizie ruotano attorno a Quota 100. La pubblicazione del decreto, il messaggio Inps e la circolare attuativa diffusa dall’Istituto di previdenza sono stati i principali eventi di questa settimana. Ma sono stati già in molti a presentare domanda per Quota 100. Infatti, si parla già di 5.500 richieste di accesso, visto che se ne sono contate 2.062 ...

