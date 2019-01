Ultime Notizie Roma del 31-01-2019 ore 11 | 10

Ultime Notizie Roma del 31-01-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriele Luigi in studio in questo oggi in Giunta immunità del Senato l’esame della domanda di autorizzazione a procedere contro il Ministro dell’Interno Matteo Salvini sul caso Diciotti ieri di un’ora a Palazzo Chigi in serata tra Conte Salvini Di Maio proprio sulla fronte cause dell’emigrazione il caso Diciotti che nave Sea ...

Sea Watch 3 a Catania/ Ultime Notizie - la mossa strategica di Salvini : sbarco dei 47 migranti a minuti : Sea Watch 3 a Catania/ Ultime notizie, la mossa strategica del ministro Matteo Salvini: sbarco dei 47 migranti a bordo atteso a minuti

Ultime Notizie Roma del 31-01-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella studio parlarmi crescita per l’Italia mi aspetto un ulteriore contrazione dice il premier Conte la vigilia dei dati definitivi del 2018 che verranno diffusi quest’oggi nei primi mesi del 2019 interno poi il riscatto dice il presidente del consiglio per l’ufficio parlamentare di bilancio aumentano i fattori di rischio anche ...

Ultime Notizie Roma del 31-01-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella lo studio Palermo crescita per l’Italia mi aspetto nulla dire contrazione dice il premier Conte la vigilia dei dati definitivi del 2018 che verranno diffusi quest’oggi nei primi mesi del 2019 stendino poi il riscatto dice il presidente del consiglio per l’ufficio parlamentare di bilancio aumentano i fattori di rischio anche ...

Pensioni Ultime Notizie : simulatore Inps per Quota 100 - quando online? : Pensioni ultime notizie: simulatore Inps per Quota 100, quando online? Sul tema Pensioni ultime notizie ruotano attorno a Quota 100. La pubblicazione del decreto, il messaggio Inps e la circolare attuativa diffusa dall’Istituto di previdenza sono stati i principali eventi di questa settimana. Ma sono stati già in molti a presentare domanda per Quota 100. Infatti, si parla già di 5.500 richieste di accesso, visto che se ne sono contate 2.062 ...

Ultime Notizie Roma del 31-01-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella in studio per la crescita per l’Italia mi aspetto un ulteriore contrazione dice il premier Conte la vigilia dei dati definitivi del 2018 che verranno diffusi quest’oggi nei primi mesi del 2019 stendino poi il riscatto dice il presidente del consiglio per l’ufficio parlamentare di bilancio aumentano i fattori di rischio anche ...

Ultime Notizie Roma del 31-01-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella in studio per la crescita per l’Italia mi aspetto un ulteriore contrazione dice il premier Conte la vigilia dei dati definitivi del 2018 che verranno diffusi quest’oggi nei primi mesi del 2019 stendino poi il riscatto dice il presidente del consiglio per l’ufficio parlamentare di bilancio aumentano i fattori di rischio anche ...

Ultime Notizie Roma del 31-01-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella in studio per la crescita per l’Italia mi aspetto un ulteriore contrazione dice il premier Conte la vigilia dei dati definitivi del 2018 che verranno diffusi quest’oggi nei primi mesi del 2019 stendino poi il riscatto dice il presidente del consiglio per l’ufficio parlamentare di bilancio aumentano i fattori di rischio anche ...

Le notizie del giorno – Format Serie B - svolta nelle Ultime ore : Le notizie del giorno – Nella giornata di mercoledì su CalcioWeb vi avevamo anticipato la decisione del Consiglio Federale sul Format del campionato di Serie B, oggi è arrivata la comunicazione ufficiale. “All’esito del Consiglio Federale tenutosi in data odierna è stata deliberata la modifica del Format della Serie B che dalla stagione 2019/2020 sarà composta da 20 club. Tale modifica è stata accompagnata da una norma transitoria ...

Ultime Notizie Roma del 30-01-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il premier Giuseppe Conte ha fatto sapere che iniziano le operazioni di sbarco della suocera vicenda della nave della NG sarebbe in via di risoluzione dopo la formalizzazione dell’accordo con gli altri paesi europei La conferma arriva anche da Matteo Salvini Missione compiuta grazie all’impegno del Governo italiano e alla ...

Ultime Notizie Roma del 30-01-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale bene ritornate l’ascolto da Francesco Vitale allarme crescita per l’Italia mi aspetto un ulteriore contrazione dice il premier Conte alla vigilia di dati definitivi del 2018 nel 2019 aggiunge nei primi mesi stenderemo poi il riscatto secondo l’ufficio parlamentare di bilancio gli ultimi dati andamento dell’economia hanno accresciuto i fattori di rischio anche nel breve termine nel rapporto ...

Ultime Notizie Roma del 30-01-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale era dalla redazione da Francesco Vitale in studio si è concluso la seduta della giunta per le immunità del Senato chiamata a esaminare la domanda di autorizzazione a procedere avanzata dal tribunale dei ministri di Catania nei confronti del Ministro dell’Interno Salvini sul caso della nave Diciotti durante la riunione presidente Maurizio Gasparri è svolta la sua relazione ha proposto di dare 7 giorni di tempo ...

Brexit - Ultime Notizie : Juncker ribadisce che l'accordo non sarà rinegoziato - Sky TG24 - : Per il presidente della Commissione europea il voto di Westminster di ieri, che ha dato mandato a Theresa May di tornare a trattare con l'Europa sul cosiddetto backstop irlandese, è irricevibile. Ma ...

Ultime Notizie Roma del 30-01-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale iniziano le operazioni di sbarco della tv o ce l’ho annunciato il premier Giuseppe Conte la vicenda della nave della LG sarebbe in via di risoluzione la conferma sempre arrivare anche dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini Missione compiuta Il governo italiano al termine del vertice notturno tra il Presidente del Consiglio due ...