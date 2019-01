Ue | bloccata la norma che vietava nuovi gruppi “senza affinità politica” M5s | “Vince la

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 gennaio 2019) L’Aula di Bruxellles ha bocciato la modifica del regolamento che impediva la formazione di“senzapolitica”. Una proposta per cui i 5 stelle avevano protestato a inizio gennaio definendolo “un colpo di mano”. E proprio il vicepresidente del Parlamento Ue del M5s Fabio Massimo Castaldo, tra i primi ad aver protestato per la proposta di modifica, ha dichiarato: “Oggi vince la democrazia”.L’assemblea si è espressa il 31 gennaio durante la miniplenaria. I voti a favore degli emendamenti 86 e 87 non sono stati sufficienti per la loro adozione, in quanto si richiedeva la maggioranza qualificata (376 voti). L’aula si è espressa sui due emendamenti con 354 voti a favore, con 267 contrari e 27 astensioni. È passato invece l’emendamento 88 alla relazione Corbett, presentato sempre dagli eurodeputati Leinen (S&D), ...