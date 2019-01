Tumori | scoperto nuovo target legato alla progressione del cancro infantile

Cancro : scoperto come rendere 'fameliche' le cellule immunitarie per aggredire i Tumori : Altro importante passo in avanti nella lotta al Cancro fatto dalla ricerca. Un gruppo di ricercatori della Scuola di Medicina dell'Università della Pennsylvania è riuscito a scoprire come potenziare alcune cellule del sistema immunitario contro le cellule tumorali. Il sistema immunitario in effetti svolge un ruolo fondamentale per mantenerci in salute, in quanto protegge l'organismo dalle infezioni derivanti dai microrganismi patogeni: batteri, ...