Trump verso il ritiro del trattato sulle armi nucleari con Mosca

Trump verso il ritiro del trattato sulle armi nucleari con la Russia : la firma pose fine alla Guerra fredda : L'amministrazione Trump dovrebbe annunciare domani il ritiro degli Usa dallo storico trattato con la Russia per il controllo degli armamenti nucleari (Inf), firmato da Ronald Reagan e Michail Gorbaciov e pietra miliare della fine della Guerra fredda. Lo riporta l'Associated Press. Era stato lo stesso presidente americano Donald Trump settimane fa a dare la scadenza del 2 febbraio, accusando Mosca di aver ripetutamente violato quegli accordi. ...

Usa - “Trump verso il ritiro dal trattato sulle armi nucleari con la Russia” : Minacciato lo scorso 4 dicembre, il ritiro degli Stati Uniti dal trattato con la Russia per il controllo degli armamenti nucleari (Inf) sembra ormai imminente, come riporta l’Associated Press. Un accordo firmato da Ronald Reagan e Michail Gorbaciov, nel 1987, e considerato una pietra miliare della fine della Guerra Fredda. Era stato lo stesso presidente americano Donald Trump settimane fa a dare la scadenza del 2 febbraio, accusando Mosca di ...

Usa - Donald Trump verso l'emergenza nazionale per la costruzione del muro a confine con il Messico : Per ottenere i fondi per il muro al confine con il Messico Trump sarebbe pronto a dichiarare l'emergenza nazionale. In questo modo il presidente Usa bypasserebbe il Congresso mettendo inoltre fine allo shutdown. Secondo la Cnn dirotterà i fondi che erano stati stanziati per gli aiuti al Texas e a Porto Rico colpiti dagli uragani per la costruzione del muro al confine con il Messico. Una prospettiva, questa, che allarma ...

Trump fa saltare l’accordo sul budget : verso uno shutdown del governo dalla mezzanotte di venerdì. Wall Street giù del 2% : Donald Trump, in assenza delle risorse per il muro al confine col Messico, non intende firmare il compromesso raggiunto al Senato per evitare lo shutdown, vale a dire il blocco dei fondi al governo federale, che dalla mezzanotte di venerdì potrebbe dover interrompere diverse attività...

Gli Usa verso il ritiro dalla Siria. Trump : «Isis sconfitto - era unico motivo per restare». Pentagono contrario : «Abbiamo sconfitto l'Isis in Siria ed era l'unica ragione di essere lì». Lo ha scritto Donald Trump su Twitter, confermando la decisione degli Stati Uniti di preparare...