Trump verso il ritiro del trattato sulle armi nucleari con la Russia | la firma pose fine

Usa - Trump verso il ritiro dal trattato con Mosca sulle armi nucleari - : L'annuncio di Washington dovrebbe arrivare venerdì 1 febbraio. Il trattato, firmato da Ronald Reagan e Michail Gorbaciov, è stato la pietra miliare della fine della Guerra Fredda

Muro con il Messico - Trump verso emergenza nazionale : Negli Usa continua il braccio di ferro sul finanziamento del Muro al confine con il Messico tra Donald Trump e i Democratici. I margini per un negoziato appaiono sempre più stretti e il confronto ...

Trump : Messico paga muro di confine attraverso il commercio - : Lo ribadisce il presidente americano in un messaggio su Twitter. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, facendo riferimento all'accordo Stati Uniti-Messico-Canada, ha ribadito che "Il Messico ...

Trump fa saltare l’accordo sul budget : verso uno shutdown del governo dalla mezzanotte di venerdì. Wall Street giù del 2% : Donald Trump, in assenza delle risorse per il muro al confine col Messico, non intende firmare il compromesso raggiunto al Senato per evitare lo shutdown, vale a dire il blocco dei fondi al governo federale, che dalla mezzanotte di venerdì potrebbe dover interrompere diverse attività...

Trump : 'Abbiamo sconfitto l'Isis in Siria'. Verso il ritiro delle truppe Usa : Washington - 'Abbiamo sconfitto l'Isis in Siria, l'unica ragione di essere lì'. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , annuncia con un tweet la pianificazione di un 'completo' e 'rapido' ...

La Fed sfida Trump : verso aumento dei tassi di interesse in USA : ... considerata anche la crescita che continua a registrare l'economia statunitense, +3,5% annuo,. Un'eventualità, quella del congelamento, che potrebbe portare problemi alla Fed, costretta a garantire ...