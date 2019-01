Trump parla della costruzione del muro al confine con il Messico

Venezuela - Guaidò prende il controllo dei beni all'estero/ Ultime notizie 'Ho parlato con Trump' : Venezuela, Guaidò prende il controllo dei beni all'estero/ Ultime notizie "Ho parlato con il presidente degli Stati Uniti Trump"

Venezuela - Guaidò : ho parlato con Trump : 8.20 L'autoproclamato presidente ad interim del Venezuela, Guaidò,ha detto alla Cnn di aver parlato telefonicamente con il presidente Usa, Trump,e "con altri presidenti della regione e del mondo". Guaidò ha sentito anche il presidente colombiano, Duque, quello cileno, Pinera,quello argentino,Macri,e il capo del governo spagnolo,Sanchez.Quanto all'appunto sui "5.000 soldati in Colombia" del consigliere per la Sicurezza nazionale Usa,Bolton,"Non ...

Venezuela - Maduro «spodestato» : Trump riconosce Guaidó presidente ad interim. Maduro parla dal balcone : Il capo dell’Assemblea nazionale e leader dell’opposizione Juan Guaidó si è «autoproclamato presidente ad interim» in attesa di nuove elezioni rinnegando di fatto il governo Maduro. Al riconoscimento ufficiale di Trump si sono uniti Canada, Brasile e altri paesi del Sudamerica. Intanto scontri in piazza a Caracas tra polizia e manifestanti

Muro e shutdown : Trump parla alla nazione per uscire dallo stallo : Un mese di blocco costa all'economia americana già oltre mezzo punto di Pil in meno, secondo le stime dei consiglieri del presidente, 13 punti base a settimana.

Muro e shutdown : Trump parla alla nazione per uscire dallo stallo : Alle tre del pomeriggio (le 21 italiane) il presidente americano Donald Trump farà una dichiarazione alla nazione dalla Diplomatic reception room, una delle tre stanze ovali della Casa Bianca. Parlerà di sicurezza dei confini, di emergenza umanitaria e della sua proposta di realizzare il Muro al confine con il Messico, in quella che i suoi collaboratori descrivono come la terza offerta avanzata ai democratici per porre fine allo ...

Russiagate - Trump spinse Cohen a mentire al Congresso. La Camera avvia un’indagine e i Democratici riparlano di impeachment : Si sta tramutando in una tempesta di prima grandezza l'ultima evoluzione del Russiagate. A rimettere benzina sul fuoco, un articolo pubblicato sul sito Buzzfeed e ripreso da numerosi media statunitensi, tra cui il Washington Post. In pratica, come rivelato da Buzzfeed, Donald Trump avrebbe spinto il suo ex avvocato, Michael Cohen, a mentire al Congresso in merito alle trattative per costruire una un grattacielo con il suo marchio a Mosca, come ...

Trump-Erdogan parlano su scontro curdi : 21.15 Donald Trump e Recep Tayyip Erdogan hanno discusso in una telefonata della situazione in Siria dopo che il presidente americano aveva minacciato, nelle scorse ore su Twitter, di "devastare economicamente" la Turchia se attaccherà i curdi dopo il ritiro delle truppe americane. Lo riferiscono fonti della presidenza di Ankara secondo cui i due leader hanno discusso della creazione di una zona cuscinetto alla frontiera tra Siria e Turchia, ...

Trump ha parlato dei negoziati con la Corea del Nord - : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto ai giornalisti che i negoziati di Washington e Pyongyang vanno bene. "Abbiamo un buon dialogo con la Corea del Nord", ha detto Trump. "Se non ...

L'amministrazione Trump e la relazione speciale con l'Italia. Parla Del Raso - Niaf - : ... di tanto in tanto una crisi politica mina la solidità fiscale del Paese, ma tutti i finanzieri che conosco guardano prima agli ottimi fondamentali dell'economia italiana come il suo alto tasso di ...

La confusione sulla manovra e il nazionalismo secondo Trump. Di cosa parlare stasera a cena : Il ministro fa il fenomeno, ma non sta spoilerando una serie Tv, questa volta è un'inchiesta vera. Fa arrabbiare il procuratore di Torino, Spataro, che non è un tipo tenero. E, per tutta risposta, invece delle scuse, ne invoca il pensionamento. E' una storia che non finirà benissimo. Ecco, riporta