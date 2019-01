Tria : Pil giù?Pesa il ciclo economico Ue : 18.34 I dati sul Pil "ampiamente attesi non stanno intaccando il recupero di fiducia dei mercati finanziari nel debito italiano". A rassicurare è il ministro dell'Economia,Tria,dopo le stime Istat sul Pil a -0,2% nel IV trimestre 2018. Si tratta di un dato "atteso e determinato dal ciclo economico europeo",spiega. "La fase di recessione tecnica che stiamo attraversando riflette l'impatto sul manifatturiero italiano del forte rallentamento del ...

Pil Italia -0 - 2% nel quarto trimestre È recessione tecnica. Borsa giù : gli indici Gli indusTriali : «Agire». Conte : «Passerà» : Nel quarto trimestre del 2018 la ricchezza prodotta si contrae dello 0,2%, dopo il -0,1% del trimestre precedente. É il dato peggiore da 5 anni

Roma, 31 gen., askanews, - 'È un dato che era atteso ed e' determinato dal ciclo economico europeo'. E' il primo commento del ministro dell'Economia Giovanni Tria, attualmente in visita ufficiale negli Usa, al dato, -0,2%, del Pil nel IV trimestre 2018 che segna l'entrata dell'Italia in recessione. 'In termini di tassi di crescita annui la fase di recessione tecnica che stiamo attraversando riflette l'impatto sul manifatturiero Italiano del forte rallentamento del commercio internazionale e della produzione industrale tedesca".

Pil - Istat : Italia in recessione tecnica - pesano indusTria e consumi : Rabbiosa la reazione dell'ex titolare dell'Economia, Pier Carlo Padoan : "Sono dichiarazioni infami e ignoranti. I dati parlano chiaro: l'andamento negativo è cominciato con la nuova maggioranza e ...

Pil - Istat : pesa netto calo indusTria e settore agricolo : Roma, 31 gen., askanews, - 'Nel quarto trimestre del 2018 l'economia italiana ha segnato una contrazione, che fa seguito a quella, più modesta, registrata nel terzo trimestre. Tale risultato negativo determina un ulteriore abbassamento del tasso di crescita ...

Pil - Italia in recessione/ Tria 'Non drammatizziamo i dati Istat - importante è come rilanciare l'economia' : Pil, Italia in recessione/ Il ministro dell'economia, Giovanni Tria "Non drammatizziamo i dati Istat, importante è come rilanciare l'economia"

Pil. Tria : 'Non drammatizziamo attesa dati Istat. Il problema è come rilanciare l'economia' : Credo che anche se si arriverà alla famosa contrazione di 0,1% e quindi a una recessione tecnica, il problema è come rilanciare l'economia. Questo va fatto nell'ambito dell'evoluzione della ...

Tria : escludo manovra correttiva per Pil : 12.20 Il ministro dell'Economia Tria esclude "una manovra correttiva legata al rallentamento della crescita. L'obiettivo concordato con l'Ue è sul deficit strutturale, che non tiene conto dell' andamento dell'economia". Riguardo alle stime del Fmi, "una cosa sono le previsioni", un'altra "è dire quali sono le conseguenze,drammatizzando in modo eccessivo. L'Italia vede un rallentamento insieme all'Europa, ma in passato non ha prodotto crisi ...

Deficit PIL Italia al 2 - 04% nel 2019 e nessuna manovra correttiva : Tria non ha dubbi : L'eventuale rallentamento economico dell'Italia nel prossimo futuro non renderà necessaria l'attuazione di alcuna manovra. Ad affermarlo è stato il ministro dell'Economia Giovanni Tria che ha anche ribadito che il governo rispetterà l'impegno a non sforare quota 2,04 per cento nel rapporto Deficit Pil 2019. Tria, dialogando con l'inviato della Reuters a ...

Conte a Davos : "Il Pil può arrivare all'1 - 5%". Tria : "No manovra correttiva" : Tria ricorda poi che "siamo stati i primi ad avvertire che c'era un rallentamento dell'economia , fin da settembre e poi progressivamente anche ottobre e novembre", augurandosi la frenata dello ...