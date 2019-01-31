Traffico Roma del 31-01-2019 ore 19 | 30

Traffico Roma del 31-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 18:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO CON RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA LAURENTINA E QUELLO DELLA TUSCOLANA’ IN CARREGGIATA ESTERNA. BREVI RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA NOMENTANA FINO ALL’ALLACCIAMENTO CON ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 18:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO CON RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA LAURENTINA E QUELLO DELLA TUSCOLANA’ IN CARREGGIATA ESTERNA. BREVI RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA NOMENTANA FINO ALL’ALLACCIAMENTO CON ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 17:50 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO CON RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA LAURENTINA E QUELLO DELLA TUSCOLANA’ IN CARREGGIATA ESTERNA. BREVI RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA NOMENTANA FINO ALL’ALLACCIAMENTO CON ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 17:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO CON RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA LAURENTINA E QUELLO DELLA TUSCOLANA’ IN CARREGGIATA ESTERNA. BREVI RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA NOMENTANA FINO ALL’ALLACCIAMENTO CON ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 16:50 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO CON RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA COLOMBO E QUELLO DELL’ ANAGNINA IN CARREGGIATA ESTERNA. BREVI RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA NOMENTANA FINO ALL’ALLACCIAMENTO CON LA ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 15:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E QUELLO DELLA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA. BREVI RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO PER LA A24 Roma TERAMO E VIA PRENESTINA.. UN ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 15:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E QUELLO DELLA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA. BREVI RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO PER LA A24 Roma TERAMO E VIA PRENESTINA.. UN ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 13:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … LA CIRCOLAZIONEAL MOMENTO RISULTA SCORREVOLE SULLA RETE STRADALE RomaNA. CI SONO PERO’ DELLE ECCEZIONI. SI RALLENTA INFATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA GLI SVINCOLI DI VIA ARDEATINA E DELLA VIA TUSCOLANA. IN DIREZIONE DEL GRA. PER UN INCIDENTE, CODE SUL VIADOTTO DELLA ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 13:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … LA CIRCOLAZIONEAL MOMENTO RISULTA SCORREVOLE SULLA RETE STRADALE RomaNA. CI SONO PERO’ DELLE ECCEZIONI. SI RALLENTA INFATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA GLI SVINCOLI DI VIA ARDEATINA E DELLA VIA TUSCOLANA. IN DIREZIONE DEL GRA. PER UN INCIDENTE, CODE SUL VIADOTTO DELLA ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 11:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … LA CIRCOLAZIONE STA RITORNANDO ALLA NORMALITA SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE. RIMANGONO PERO’ ANCORA DELLE CODE, DOVUTE AD INCIDENTI SUL GRA: SULLA CARREGGIATA ESTERNA: TRA VIA NOMENTANA E CASTEL GIUBILEO; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA: TRA VIA APPIA E LA VIA DEL MARE. SEGNALIAMO POI UN’ALTRA ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 11:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … LA CIRCOLAZIONE STA RITORNANDO ALLA NORMALITA SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE. RIMANGONO PERO’ ANCORA DELLE CODE, DOVUTE AD INCIDENTI SUL GRA: SULLA CARREGGIATA ESTERNA: TRA VIA NOMENTANA E CASTEL GIUBILEO; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA: TRA VIA APPIA E LA VIA DEL MARE. SEGNALIAMO POI UN’ALTRA ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 09:50 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SUL GRA CIRCOLAZIONE INTENSA E RALLENTATA: SULLA CARREGGIATA ESTERNA: FRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA: TRA LA BUFALOTTA E LA CENTRALE DEL LATTE E POI TRA VIA PONTINA E VIA DEL MARE. IN ENTRATA IN CITTA’ ANCORA Traffico ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 09:50 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SUL GRA CIRCOLAZIONE INTENSA E RALLENTATA: SULLA CARREGGIATA ESTERNA: FRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA: TRA LA BUFALOTTA E LA CENTRALE DEL LATTE E POI TRA VIA PONTINA E VIA DEL MARE. IN ENTRATA IN CITTA’ ANCORA Traffico ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 09:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN APERTURA RINNOVIAMO L’INVITO ALLA PRUDENZA PER LA FORMAZIONE DI GHIACCIO NEI TRATTI EXTRAURBANI. CHIUSA PER QUESTO MOTIVO VIA LIDO CASTEL PORZIANO. SEGNALIAMO POI UNA SERIE DI INCIDENTI: IN VIA DI TRIGORIA, ALTEZZA VIA ARENA, IN VIA DI TORRICOLA, NEI PRESSI DI VIA ARDEATINA, SULLA STESSA ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 08:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN APERTURA RINNOVIAMO L’INVITO ALLA PRUDENZA PER LA FORMAZIONE DI GHIACCIO NEI TRATTI EXTRAURBANI. SEGNALIAMO INFATTI ANCHE PER QUESTA CAUSA INCIDENTI: SU VIA DELLA BUFALOTTA E SUL VIADOTTO ANTONIO SEGNI, IN PROSSIMITA’ DI VIA DELLE VIGNE NUOVE, IN VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE, NEI PRESSI DI ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 19 | 30
VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 19:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 31-01-2019 ore 19:30 (Di giovedì 31 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 19:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO CON RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA LAURENTINA E QUELLO DELLA TUSCOLANA’ IN CARREGGIATA ESTERNA. CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO DELLA BUFALOTTA FINO A QUELLO DELLA CASILINA.. SI VIAGGIA A RILENTO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA VIA CRISTOFORO COLMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE FIUMICINO, INCOLONNAMENTI SU VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO FRANCIA E VIALE DELLA MOSCHEA DIREZIONE SALARIA. Traffico RALLENTATO SU VIA NOMENTANA TRA VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO E LA CIRCONVALLAZIONE ORIENTALE IN USCITA DA Roma. PER UN INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI IN VIA DI BRAVA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA VIGNACCIA. CHIUSA LA RAMPA DELLA ...
romadailynews
_Carabinieri_ : #24gennaio #Carabinieri dei #NAS eseguiti 11 misure cautelari, 30 perquisizioni e il sequestro preventivo di una so… - MonicaGariazzo : RT @Anima_Libera71: Roma sa come farsi perdonare per tutte le madonne tirate giù per traffico, strade distrutte, disorganizzazione, rifiuti… - romadailynews : Traffico Roma del 31-01-2019 ore 19:30: VIABILITÀ ROMA GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 19:20… -
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