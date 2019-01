Traffico Roma del 31-01-2019 ore 17 | 00

Traffico Roma del 31-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 15:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E QUELLO DELLA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA. BREVI RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO PER LA A24 Roma TERAMO E VIA PRENESTINA.. UN ...

Traffico Roma del 31-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 15:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E QUELLO DELLA TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA. BREVI RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO SVINCOLO PER LA A24 Roma TERAMO E VIA PRENESTINA.. UN ...

Traffico Roma del 31-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 13:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … LA CIRCOLAZIONEAL MOMENTO RISULTA SCORREVOLE SULLA RETE STRADALE RomaNA. CI SONO PERO’ DELLE ECCEZIONI. SI RALLENTA INFATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA GLI SVINCOLI DI VIA ARDEATINA E DELLA VIA TUSCOLANA. IN DIREZIONE DEL GRA. PER UN INCIDENTE, CODE SUL VIADOTTO DELLA ...

Traffico Roma del 31-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 13:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … LA CIRCOLAZIONEAL MOMENTO RISULTA SCORREVOLE SULLA RETE STRADALE RomaNA. CI SONO PERO’ DELLE ECCEZIONI. SI RALLENTA INFATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA GLI SVINCOLI DI VIA ARDEATINA E DELLA VIA TUSCOLANA. IN DIREZIONE DEL GRA. PER UN INCIDENTE, CODE SUL VIADOTTO DELLA ...

Traffico Roma del 31-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 11:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … LA CIRCOLAZIONE STA RITORNANDO ALLA NORMALITA SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE. RIMANGONO PERO’ ANCORA DELLE CODE, DOVUTE AD INCIDENTI SUL GRA: SULLA CARREGGIATA ESTERNA: TRA VIA NOMENTANA E CASTEL GIUBILEO; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA: TRA VIA APPIA E LA VIA DEL MARE. SEGNALIAMO POI UN’ALTRA ...

Traffico Roma del 31-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 11:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … LA CIRCOLAZIONE STA RITORNANDO ALLA NORMALITA SULLE STRADE E AUTOSTRADE RomaNE. RIMANGONO PERO’ ANCORA DELLE CODE, DOVUTE AD INCIDENTI SUL GRA: SULLA CARREGGIATA ESTERNA: TRA VIA NOMENTANA E CASTEL GIUBILEO; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA: TRA VIA APPIA E LA VIA DEL MARE. SEGNALIAMO POI UN’ALTRA ...

Traffico Roma del 31-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 09:50 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SUL GRA CIRCOLAZIONE INTENSA E RALLENTATA: SULLA CARREGGIATA ESTERNA: FRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA: TRA LA BUFALOTTA E LA CENTRALE DEL LATTE E POI TRA VIA PONTINA E VIA DEL MARE. IN ENTRATA IN CITTA’ ANCORA Traffico ...

Traffico Roma del 31-01-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 09:50 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SUL GRA CIRCOLAZIONE INTENSA E RALLENTATA: SULLA CARREGGIATA ESTERNA: FRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA VIA PRENESTINA E VIA TIBURTINA; LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA: TRA LA BUFALOTTA E LA CENTRALE DEL LATTE E POI TRA VIA PONTINA E VIA DEL MARE. IN ENTRATA IN CITTA’ ANCORA Traffico ...

Traffico Roma del 31-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 09:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN APERTURA RINNOVIAMO L’INVITO ALLA PRUDENZA PER LA FORMAZIONE DI GHIACCIO NEI TRATTI EXTRAURBANI. CHIUSA PER QUESTO MOTIVO VIA LIDO CASTEL PORZIANO. SEGNALIAMO POI UNA SERIE DI INCIDENTI: IN VIA DI TRIGORIA, ALTEZZA VIA ARENA, IN VIA DI TORRICOLA, NEI PRESSI DI VIA ARDEATINA, SULLA STESSA ...

Traffico Roma del 31-01-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 08:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN APERTURA RINNOVIAMO L’INVITO ALLA PRUDENZA PER LA FORMAZIONE DI GHIACCIO NEI TRATTI EXTRAURBANI. SEGNALIAMO INFATTI ANCHE PER QUESTA CAUSA INCIDENTI: SU VIA DELLA BUFALOTTA E SUL VIADOTTO ANTONIO SEGNI, IN PROSSIMITA’ DI VIA DELLE VIGNE NUOVE, IN VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE, NEI PRESSI DI ...

Traffico Roma del 31-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 08:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN APERTURA RINNOVIAMO L’INVITO ALLA PRUDENZA PER LA FORMAZIONE DI GHIACCIO NEI TRATTI EXTRAURBANI. SEGNALIAMO INFATTI ANCHE PER QUESTA CAUSA INCIDENTI: SU VIA DELLA BUFALOTTA E SUL VIADOTTO ANTONIO SEGNI, IN PROSSIMITA’ DI VIA DELLE VIGNE NUOVE, IN VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE, NEI PRESSI DI ...

Traffico Roma del 31-01-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 07:50 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … IN APERTURA INVITIAMO ALLA PRUDENZA PER LA FORMAZIONE DI GHIACCIO NEI TRATTI EXTRAURBANI. SEGNALIAMO INFATTI PER QUESTA CAUSA TRE INCIDENTI: SUL VIADOTTO ANTONIO SEGNI, IN PROSSIMITA’ DI VIA DELLE VIGNE NUOVE, IN VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE, NEI PRESSI DI VIA PONTINA E LUNGO VIA PORTIUENSE, ...

Traffico Roma del 31-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 ORE 07:20 mg DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico INTENSO GIA’ LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA, CON CODE TRA LA DIRAMAZIONE DI Roma SUD E VIA ARDEATINA. VERSO IL CENTRO SI STA IN CODA: IN VIA CASSIA, DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, SULLA VIA FLAMINIA, ALL’ALTEZZA DEL GRA, PER UNA RIDUZIONE DI CARRREGGIATA SULLA VIA SALARIA, ...

Traffico Roma del 30-01-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019 ORE 19.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SI STA NORMALZZANDO LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA CITTADINA DOPO UNA GIORNATA CARATTERIZZATA DA DIVERSI PROBLEMI LEGATI ANCHE AL MALTEMPO. SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RESTANO CODE DALLA CASILINA ALL’USCITA PER LA VIA APPIA. IN CARREGGIATA ESTERNA LA SITUAZIONE VEDE ...