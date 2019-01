Tra Italia e Montenegro più stretta collaborazione culturale

Roberto Innocenti. Musica - canto e parole in omaggio al re dell'illusTrazione italiana : Viaggio tra arte e scienza nella sindrome di Rett' a cura di Andrea Giuntini e Roberto Innocenti. La mostra è stata salutata anche dagli ex sindaci David Baroncelli e Giacomo Trentanovi con i quali è ...

Lobby e politica - il Parlamento UE vota per maggiore Trasparenza. L'Italia è ancora lontana : Chi incontrano i nostri parlamentari prima di prendere decisioni importanti? Quali Lobby? Da oggi potremo avere questa informazione sui rappresentanti di Bruxelles, mentre quelli che lavorano a Roma ...

Prima prova in esterna in Masterchef Italia 2019 : il cooking show enTra nel vivo - chi sarà eliminato? Anticipazioni 31 gennaio : Inizia oggi ufficialmente Masterchef Italia 2019 visto che, dopo le selezioni dei giorni scorsi, il pubblico avrà modo di vedere i 20 concorrenti alle prese con le prime prove. L'appuntamento è con la terza puntata proprio oggi alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e ai fornelli ci saranno Guido, Salvatore, Gerry, Gloria, Virginia, Anna, Samuele, Giuseppe, Caterina, Loretta, Alessandro, Tiziana B., Tiziana R., Vito, Verando, Paola, Valeria, ...

Trasporti in Lombardia - da Trenitalia altro Vivalto a Trenord : Milano, 31 gen., askanews, - Arriva in Lombardia un altro treno Vivalto di Trenitalia, consegnato stamattina a Trenord e messo a disposizione dei pendolari lombardi. E' il 14esimo convoglio che ...

PIL a -0 - 2% - l'Italia è ufficialmente in recessione : ma di cosa si Tratta? : Il motivo di tale calo è dovuto probabilmente al rallentamento dell'economia globale, frenata dalla guerra dei dazi doganali. Tale rallentamento potrebbe infatti aver influito sulla crescita del PIL ...

Short Track - Coppa del Mondo Dresda 2019 : i convocati dell’Italia. Martina Valcepina guida il gruppo azzurro - assente Arianna Fontana : Dove eravamo rimasti? Torna la Coppa del Mondo di Short track, a Dresda (Germania), dopo che il gennaio dei pattini veloci era stato scosso dagli Europei 2019 a Dordrecht (Olanda). Sull’anello di ghiaccio orange la padrona di casa Suzanne Schulting e l’ungherese Shaolin Sandor Liu sono stati i dominatori, aggiudicandosi l’overall e confermando i pronostici della vigilia nei loro confronti. Una rassegna continentale che ha ...

Scozia-Italia - Sei Nazioni Rugby 2019 : la formazione degli scozzesi. Il XV varato da Townsend : prima per “l’ausTraliano” Johnson : Greg Townsend ha scelto i quindici titolari e le otto riserve per l’esordio nel Sei Nazioni che avverrà in casa contro l’Italia sabato 2 febbraio alle ore 15.15. A Murrayfield il CT degli scozzesi farà partire dal primo minuto “l’australiano” Sam Johnson, che può giocare con la Nazionale avendo completato i tre anni minimi di residenza nel Paese. Sono ben sei i cambi operati dal tecnico rispetto all’ultimo ...

Coppa del Mondo Short Track – Si riparte da Dresda : ecco i convocati dell’Italia : L’Italia impegnata da domani sul ghiaccio tedesco per la quinta tappa del circuito internazionale. Dodici convocati con la sorpresa Pietro Sighel riparte da Dresda, in Germania, il cammino della Nazionale italiana nella Coppa del Mondo di Short Track. Gli azzurri allenati allenatori Anthony Barthell e Assen Pandov scenderanno da domani in gara sul ghiaccio tedesco per la tre giorni che precederà, la prossima settimana, la tappa ...

A Roma la mosTra 'Belle speranze : il cinema italiano e i giovani' : Roma, 30 gen., askanews, - Fotogrammi, foto di scena e oggetti iconici tratti dalla filmografia italiana a tema giovani. Un percorso con oltre 150 pannelli che offre uno spaccato storico delle ...

San Donato in Poggio accoglie l'illusTrazione italiana : successo per la mosTra di Roberto Innocenti : Viaggio tra arte e scienza nella sindrome di Rett" a cura di Andrea Giuntini e Roberto Innocenti. La mostra è stata salutata anche dagli ex sindaci David Baroncelli e Giacomo Trentanovi con i quali è ...

Dov'eri tu nel '99? - Viaggio Tra i dischi italiani che compiono vent'anni : ... al progetto Melma & Merda formato da Kaos One, Deda e Sean col primo e unico album 'Merda & Melma' , passando per 'O tutto o niente' di Dj Gruff , 'Banditi' degli Assalti Frontali e 'Scienza doppia ...

Bernini : ‘Italia in recessione - governo si dimetta prima di Trascinarci nella bancarotta’ : Con un post sui suoi profili social network (Facebook e Twitter), la presidente dei senatori di Forza Italia la presidente dei senatori di Forza Italia, l’avvocatessa e costituzionalista bolognese Anna Maria Bernini, figlia del giurista, anch’egli forzista nonché ex ministro, Giorgio Bernini, ha rilasciato stamattina le sue dichiarazioni a proposito della situazione economica generale che starebbe attraversando il nostro Paese. Infatti, stando ...

Sondaggi - il 57% degli italiani è conTrario al processo per Salvini. Anche il 66% degli elettori M5s. Fiducia nel governo al 43% : Per il 57% degli italiani, il Senato dovrebbe negare l’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini. Ad essere favorevole al processo al ministro dell’Interno è invece il 38% delle persone intervistate da Emg Acqua. Il Sondaggio dell’istituto – realizzato il 29 gennaio – è stato presentato ad Agorà su Rai 3. Per il leader della Lega è arrivata nei giorni scorsi una richiesta di autorizzazione a ...

In 2019 addio a 6 bottiglie di olio exTravergine italiano su 10 : Roma, 31 gen., askanews, - Nel 2019 addio a 6 bottiglie di extravergine Made in Italy su 10 sugli scaffali dei supermercati, per effetto del crollo del 57% della produzione che scende ad appena 185 ...