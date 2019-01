Torino | al Bologna Edera e Lyanco

Torino e Bologna - l'operazione è tripla - : Dopo aver scelto di non integrare l'organico a gennaio, limitandosi alla cessione di Roberto Soriano, andato al Bologna via Villarreal, e ai prestiti sempre al club rossoblù di Edera e Lyanco, ...

Maxi operazione Bologna-Torino : in tre cambiano maglia : Ultime ore caldissime di calciomercato, in particolar modo i club di Serie A dovranno concludere tutte le operazioni entro la giornata di domani. Dopo il ribaltone in panchina e l’arrivo di Mihajlovic è grande protagonista la dirigenza del Bologna, in particolar modo Maxi-operazione con il Torino. Per il tecnico serbo arrivano due calciatori importantanti, si tratta del difensore Lyanco e dell’attaccante Edera, percorso inverso ...

Bologna - in arrivo due innesti per Mihajlovic : suoi ex calciatori al Torino… : Bologna, Joe Saputo ha scelto Mihajlovic per la panchina dopo l’era Pippo Inzaghi, adesso il patron puntellerà la rosa Simone Edera ed il centrale brasiliano Lyanco potrebbero essere i primi acquisti ‘regalati’ dal patron del Bologna Joe Saputo al neo tecnico degli emiliani Sinisa Mihajlovic. Quella con il Torino, ex squadra dell’allenatore serbo, è un’operazione in dirittura d’arrivo, che dovrebbe ...

Bologna - Edera e Lyanco per Mihajlovic : vicinissimi i prestiti dal Torino : L'attaccante Simone Edera e il difensore Lyanco stanno per diventare i primi due rinforzi che il Bologna darà a Sinisa Mihajlovic. La doppia operazione con il Torino è in dirittura di arrivo: i due ...

Calciomercato Lazio - Spinazzola rimane a Torino. Basta per il Bologna : Calciomercato Lazio – Quello che chiede Inzaghi a Tare è una squadra rinforzata in vista della seconda parte di stagione. Il ds della Lazio, con l’aiuto di Lotito, vuole accontentare il tecnico biancoceleste che, adesso, vuole lottare fino alla fine per un posto in Champions. La Champions League è ormai un obiettivo da raggiungere per […] L'articolo Calciomercato Lazio, Spinazzola rimane a Torino. Basta per il Bologna proviene ...

Blocco auto a Torino - Roma - Verona e Bologna. Stop euro 4 e 5 : gli orari : A Roma divieto totale circolazione. In Emilia Romagna Stop ai Diesel euro 4, giù il riscaldamento e limitazioni alla combustione. Livello "arancio" in Veneto e "rosso" a Torino. Allarme smog a Milano, ...

Serie A Basket - 14ª giornata – Cantù passa a Torino - vittorie casalinghe per Sassari - Pistoia e Bologna : Serie A Basket, 14ª giornata: dopo il successo di Milano, Sassari e Bologna hanno risposto presente in chiave playoff Serie A Basket, 14ª giornata. Dopo la vittoria dell’Olimpia Milano contro Trento, altre 4 gare del turno sono andate in scena in questa serata dell’Epifania. Cantù ha vinto sul parquet di Torino, squadra alle prese con qualche problemino al di fuori del campo. 96-106 in un incontro molto spettacolare, terminato ...

Ufficiale - Soriano lascia il Torino e passa al Bologna : Roma, 4 gen., askanews, - Roberto Soriano lascia il Torino e passa al Bologna. Il club granata ha comunicato di aver risolto il prestito con il Villarreal riguardante il centrocampista, che adesso si ...

Soriano-Bologna - è fatta. Finisce l'avventura al Torino : Roberto Soriano ha concluso la sua avventura con il Torino, ed è pronto a cominciare una nuova storia con il Bologna. Il trequartista è arrivato nel tardo pomeriggio nel capoluogo emiliano, dove ...

Le bombe di Capodanno - i botti di mercato : Samp - Genoa e Torino tentano il colpo - il Bologna adesso chiude per il difensore : Le bombe di Capodanno, il calciomercato si prepara ad entrare nel vivo e gli ultimi giorni ed ore del 2018 hanno regalato importanti trattative. Il primo botto è stato messo a segno dalla Fiorentina, è fatta per l’arrivo di Luis Muriel, l’ormai ex Siviglia ha trovato l’accordo con i viola, niente da fare per il Milan che ha deciso di virare su Manolo Gabbiadini, proprio ex obiettivo della Fiorentina. Il Genoa alla ricerca ...

Ultrà - guerriglia tra tifosi di Torino e Bologna sull'A1 : identificati. Salvini : «In galera» : Dopo la morte del tifoso Daniele Belardinelli prima di Inter-Napoli, non accenna a placarsi il caso Ultrà violenti: stamani supporter del Torino e del Bologna si sono scontrati presso un...

Guerriglia tra i tifosi del Torino e del Bologna sulla A1 : tutti identificati gli ultrà : Spintoni e pugni, ancora, questa mattina, tra gruppi di tifosi nell'area Chianti dell'A1, a Firenze. Secondo quanto spiegato dalla polizia a scontrarsi sono stati i supporter del Torino,...

Scontri in autogrill tra i tifosi del Bologna e del Torino : Dopo il recente dramma del tifoso morto nel contesto degli Scontri fuori dallo stadio di Milano in occasione della partita Inter-Napoli, non pare esserci pace per il calcio italiano. Oggi infatti vi sono stati altri Scontri fra tifosi e stavolta teatro dei fatti è stato un autogrill....Continua a leggere

Serie A – Scontri tra tifosi : identificati gli ultrà di Torino e Bologna coinvolti nella rissa : Fermati e controllati dalla Polizia Stradale e dalla Digos gli ultrà di Torino e Bologna coinvolti negli Scontri di questa mattina in A1 Tutti gli occupanti dei due pullman su cui viaggiavano gli ultrà del Torino e del Bologna coinvolti nella rissa avvenuta stamani nell’area di servizio Chianti, lungo il tratto fiorentino dell’A1, sono stati identificati dalla Polizia. Gli investigatori hanno spiegato che l’autobus con i ...