Toloi | il dramma della moglie dopo il successo con la Juventus in Coppa Italia

Atalanta - dramma Toloi : 'festa per la Juve rovinata - io e mia moglie abbiamo perso il bambino' : ...i miei compagni di squadra per vincere questa partita in modo da poter prendere un minimo di gioia a casa mia quando torno! abbiamo finito la partita vinta 3 a 0 una delle squadre più forti al mondo ...