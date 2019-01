Taylor Mega racconta il suo dramma Alessia Marcuzzi si ricrede

Isola dei famosi - Taylor Mega e il passato con la droga : 'Ora che lo scoprono i miei genitori...' : Durante il day time dell' Isola dei famosi , oggi giovedì 31 gennaio, su Italia 1, Taylor Mega ha parlato del suo passato e della tossicodipendenza. 'Sono una ragazza abituata ai giudizi della gente' ...

Isola dei famosi - Taylor Mega e il passato con la droga : "Ora che lo scoprono i miei genitori..." : Durante il day time dell'Isola dei famosi, oggi giovedì 31 gennaio, su Italia 1, Taylor Mega ha parlato del suo passato e della tossicodipendenza. "Sono una ragazza abituata ai giudizi della gente" dice, "non indosso maschere e non so di che serata stiano parlando. Il limite delle tre settimane non

Isola dei Famosi 2019 - Taylor Mega : «Ho avuto problemi di tossicodipendenza. Mi dispiace per i miei genitori che lo scopriranno» : Taylor Mega Una rivelazione molto forte, quella fatta da Taylor Mega, durante il daytime di oggi dell’Isola dei Famosi. La naufraga è stata chiamata nel covo dei pirati per guardare un filmato che riassumeva una serie di accuse nei suoi confronti mosse a Pomeriggio 5, in particolare da Roger Garth che sosteneva che la Mega avesse firmato un contratto per una serata a fine febbraio. Le parole dell’uomo confermerebbero l’accusa ...

Isola dei Famosi - Taylor Mega spiazza : 'Soffro di attacchi di panico ma voglio continuare' : E' una Taylor Mega inedita quella che il pubblico di Canale 5 ha visto nel daytime dell'Isola dei Famosi andato in onda il 31 gennaio: l'influencer, infatti, si è raccontata senza filtri, arrivando a confessare anche alcuni suoi segreti mai detti prima. La ragazza ha fatto sapere di aver avuto problemi di tossicodipendenza e di soffrire di attacchi di panico, ma che l'esperienza in Honduras la sta aiutando a combattere questi suoi "fantasmi". Le ...

Daytime Isola dei Famosi : Taylor Mega confessa la sua tossicodipendenza : Taylor Mega parla del suo dramma a L’Isola dei Famosi E’ appena andata in onda una nuova puntata del Daytime dell’Isola dei Famosi. E stavolta ad aver fatto molto parlare i numerosi telespettatori è stata Taylor Mega, la quale ha confessato di aver avuto in passato un problema di tossicodipendenza. Difatti la giovane naufraga, in un lungo confessionale, ha raccontato con le lacrime agli occhi: “Ho avuto problemi di ...

Chi sarà il primo eliminato de L’Isola dei Famosi 2019? Taylor Mega in bilico dopo il dubbio “contratto” : anticipazioni 31 gennaio : Chi sarà il primo eliminato de L'Isola dei Famosi 2019? Il pubblico di Canale 5 lo scoprirà questa sera quando, a partire dalle 21.30 circa, prenderà il via la seconda puntata della nuova edizione. Il primo tema sarà sicuramente l'arrivo delle polene in Honduras e, quindi, il lancio dall'elicottero, o almeno si spera, di Francesca Cipriani e il possibile arrivo dal mare del suo "compare" il Mago Otelma. I momenti trash sono assicurati così come ...

Taylor Mega porta scompiglio all'«Isola dei Famosi» : Se qualcuno non aveva ancora sentito parlare di Taylor Mega ora avrà sicuramente fatto la sua conoscenza grazie all'Isola dei Famosi. L'influencer, tra i concorrenti della nuova edizione del reality di Canale 5, è riuscita subito ad attirare l'attenzione di tutti e non solo per la sua avvenenza. Ha infatti portato un certo scompiglio grazie a un video, da lei pubblicato sui social prima della partenza, in cui salutava i ...

Isola - Taylor Mega rischia. E arrivano due nuovi concorrenti : La seconda puntata dell’Isola dei Famosi si preannuncia scoppiettante e ricca di colpi di scena. Secondo le prime anticipazioni infatti arriveranno due concorrenti, mentre Taylor Mega rischia di uscire. L’influencer e star di Instagram infatti è finita in nomination insieme a Kaspar Capparoni e Demetra Hampton, ma soprattutto è stata al centro di un’accesa polemica. Alessia Marcuzzi infatti ha chiesto a Taylor Mega di fornire ...