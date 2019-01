Tav | Toninelli scioglie le riserve | Entro febbraio renderò pubblica l' analisi

Caos Tav - Toninelli vieta l'audizione alla Camera : LA RIVOLTA DEL NORD In tutto questo, il mondo imprenditoriale del Nord è in rivolta. Incontrando il premier Giuseppe Conte, il presidente dell'Assolombarda Carlo Bonomi non ha fatto giri di parole: '...

Tav - spaccatura sempre più netta. Lega : costa 24 mld non farlo. Toninelli : io ho i dati veri : La Lega ribadisce il proprio 'sì' alla Tav. 'I nostri numeri a favore dell'opera sono incontrovertibili' spiega il vice ministro all'Economia Garavaglia. Il ministro delle Infrastrutture: 'prima di tutto parlano i numeri'. L'appello del presidente della regione Chiamparino: 'Decidete e fatelo presto'

Tav - scontro sulle cifre. Toninelli : 'I conti di Salvini sono sbagliati' : Una guerra di dossier. E il rischio che l'unica soluzione, per il governo, sia non decidere. Almeno non prima delle elezioni europee. Sul tribolato fronte della Tav, una scelta per il Sì , con o senza ...

Tav - botta e risposta tra Lega e M5S sui numeri. Toninelli : 'Conti di Salvini non corrispondono' : Nuovo scontro tra Lega e Cinquestelle sui costi e i benefici della Tav. Per Toninelli, 'i conti di Salvini non corrispondono, e quando avremo l'analisi decideremo nel rispetto del contrattò'. Il ...

Tav - Toninelli : “Mi sono rotto di sentirmi dire che blocchiamo cantieri”. Lega : “Confronteremo studio M5s con il nostro” : Rinviato il voto in Parlamento sulle mozioni Sì Tav (per la cui discussione in Aula non si è presentato quasi nessuno) e in attesa della pubblicazione dell’analisi costi-benefici chiesta dal governo, rimane alta la tensione tra Lega e 5 stelle. Che, al momento, non intendono arretrare sulle loro posizioni. “Mi sono rotto le scatole di sentirmi dire che io e il Movimento cinque stelle blocchiamo i cantieri”, ha detto a Mattino ...

Tav - arriva il "contro-dossier" della Lega che smentisce i numeri di Toninelli : Le conseguenze del 'No' Secondo uno studio commissionato, nel 2014, da LTF, oggi TELT, la società italo-francese costituita per realizzare l'opera, al Centro di Economia regionale, dei trasporti e ...

Tav - Toninelli : discuteremo conti Salvini : 11.08 "I conti che ha fatto Salvini, quando ci incontreremo bevendo un caffè,glieli chiederò anche io,perché non corrispondono a quelli effettivi". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Toninelli, a Mattino 5. Sulla Tav, "Stiamo valutando l'analisi costi/benefici. Con Salvini ho ottimi rapporti, ci metteremo a tavolino e prenderemo una decisione nel rispetto del contratto di governo",ha detto. "Mi sono rotto le scatole di ...

Tav - lite gialloverde infinita Toninelli-Salvini a muso duro : Si riapre il fronte sul Tav nel governo Conte. L'ambiente si conferma terreno di scontro nella maggioranza. Dopo il compromesso sulle trivelle, risale tensione tra Lega e M5s sulla scelta di ...

Tav : Toninelli e Salvini si pestano i piedi - Tajani chiede la caduta del governo : La questione TAV non unisce ma divide, da una parte la Lega che spinge per la realizzazione dall’altra parte i 5 Stelle che restano cauti. Tajani si intromette e chiede al leader della Lega di far cadere il governo Prosegue il duello fra M5e e Lega sulla Tav. La più grande opera è “evitare altre morti di Stato per incidenti per cattiva manutenzione” dice il ministro dei Trasporti Toninelli, a Pioltello per la tragedia ...

Toninelli attacca Salvini : 'Tav? Avrei voluto vederlo qui a Pioltello" : Un anno dopo, la tragedia di Pioltello è ancora fresca. Il treno regionale partito da Cremona e diretto a Milano deragliò provocando 3 morti e 46 feriti. Un anno dopo Danilo Toninelli va sul luogo del disastro a commemorare le vittime ("chiedo scusa a nome dello Stato") e ne nasce una polemica politica.Al centro, sempre la Tav. Il ministro delle infrastrutture è convinto che l'opera sia ormai inutile e che magari andrebbero fermati gli scavi, ...

Danilo Toninelli : "Altro che Tav - avrei voluto Salvini qui a ricordare i morti di Pioltello" : "La più grande opera è la manutenzione ordinaria e straordinaria, altro che grandi opere". La commemorazione delle vittime della tragedia ferroviaria di Pioltello, avvenuta un anno fa diventa occasione di una rinnovata polemica fra il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli e il vice premier Matteo Salvini. Oggetto la Tav Torino-Lione, all'indomani del rinnovato pressing leghista perché ...

Tav - Toninelli : a breve analisi pubblica : 10.35 Mancano poche settimane per conoscere l'analisi sul Tav.Lo ha detto il ministro dei Trasporti Toninelli a Radio Anch'io. "Stiamo concludendo l'analisi tecnico scientifica e quella tecnico legale: prima di renderla pubblica - ha sottolienato - la devo condividere con la Francia e l'Ue poi la renderemo pubblica, si aprirà un dibattito e troveremo una sintesi". Quanto all'ipotesi di referendum,Toninelli ha ribadito che lo devono proporre i ...