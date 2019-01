Tav | Buffagni | M5s | | ' Ho dubbi su conti Lega | guardate la BreBeMi'

Buffagni (M5s) : "La contro analisi sulla Tav? Sui numeri Lega non affidabilissima" : "Sui numeri, vista la sua precedente gestione dei soldi, la Lega non è affidabilissima". Il sottosegretario agli Affari Regionali Stefano Buffagni (M5s) commenta così all'Ansa la contro analisi costi-benefici del Carroccio sulla Tav Torino-Lione. Il riferimento, neanche troppo velato, è alla vicenda dei 49 milioni che di rimborsi elettorali che la Lega è stata chiamata dal giudice a restituire.sulla Tav Buffagni ...

Tav - Buffagni : “È antistorica. Referendum legittimo solo se chiesto dai cittadini” : L’Alta Velocità Torino-Lione è un’opera “antistorica“. Stefano Buffagni ribadisce qual è la linea del M5s e specifica che “davanti ai dati oggettivi dei costi e dei benefici faremo le nostre valutazioni“. La Lega però continua a chiedere una consultazione sul Tav a cui il sottosegretario con delega agli Affari Regionali, intervistato dal Corriere della Sera, replica: “Se il Referendum è chiesto dai ...

Buffagni : 'La Tav è un progetto datato - ma se i cittadini chiedono il referendum è legittimo' : Il sottosegretario M5s ironizza su Confindustria: 'Ha dettato la linea politica per anni, come quando invitava a votare 'sì' per il referendum voluto da Renzi, con i risultati che conosciamo'

Buffagni : "La Tav è un progetto datato - ma se i cittadini chiedono il referendum è legittimo" : "Se Confindustria svolge bene il suo ruolo, quello di difendere gli interessi delle grandi aziende, allora ha il rispetto di tutti. Ma se vuole fare politica non vedo perché le aziende di Stato debbano fare da supporto a questa situazione. Confindustria ha dettato la linea politica per anni, come quando invitava a votare 'sì' per il referendum voluto da Renzi, con i risultati che conosciamo". Lo dice al Corriere della sera Stefano ...