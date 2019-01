Su Instagram Jovanotti posta una foto da bambino

people24.myblog

: RT @nico_ceto: Ogni cosa che fai ?@lorenzojova? diventa notizia ?? Jovanotti da bambino, foto inedita su Instagram Il cantante ha condivis… - alikosh36 : RT @nico_ceto: Ogni cosa che fai ?@lorenzojova? diventa notizia ?? Jovanotti da bambino, foto inedita su Instagram Il cantante ha condivis… - mina_parco : RT @nico_ceto: Ogni cosa che fai ?@lorenzojova? diventa notizia ?? Jovanotti da bambino, foto inedita su Instagram Il cantante ha condivis… - radio_gamma : Lorenzo Cherubini ha deciso di mostrarsi ai follower su Instagram come non lo avevano mai visto. Una foto di quando… -

(Di giovedì 31 gennaio 2019)su “” ha di mostrarsi ai followers come non lo avevano mai visto, cioè da, in una immagine dei primi anni ’70. «Ora faccio i compiti… Poi arriva l’estate!», scrive nel suo post. E i fan impazziscono tra i commenti: in molti gli dicono che è uguale ad ora, al netto di barba e rughe, c’è chi scherza sul suo orologio e sul taglio di capelli, e chi ne approfitta per ribadire il suo affetto per uno dei cantanti più amati in Italia e non solo. In poche ore, i like sono oltre 44mila.