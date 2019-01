huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Storia di Szandra, camgirl di Budapest: 'Per ogni euro speso dai miei clienti, mi arrivano solo 30 centesimi. Il report… - LucioPerotta : RT @HuffPostItalia: Storia di Szandra, camgirl di Budapest: 'Per ogni euro speso dai miei clienti, mi arrivano solo 30 centesimi. Il report… - HuffPostItalia : Storia di Szandra, camgirl di Budapest: 'Per ogni euro speso dai miei clienti, mi arrivano solo 30 centesimi. Il re… - HuffPostItalia : Storia di Szandra, camgirl di Budapest: 'Per ogni euro speso dai miei clienti, mi arrivano solo 30 centesimi -

(Di giovedì 31 gennaio 2019)La giornata lavorativa diinizia alle 7 del mattino. È a quell'ora che dall'altra parte del mondo, negli Stati Uniti, gli utenti-iniziano a collegarsi al sito di chat erotiche per cui lavora. Ha 28 anni, è ungherese die fa la cam-girl da tre anni. "Da cameriera lavoravo 16 ore al giorno, 6 giorni a settimane e guadagnavo solo 250. Adesso ne guadagno 1500". Ovvero il doppio della media ungherese.Si intitola Cam-Girl: il boom delle chat erotiche nell'Estpa ed è un reportage sul business del cyber-porno nell'Est. Disponibile su Arte in Italianodal primo febbraio, Cam-Girl è visibile in anteprima su HuffPost.I guadagni di, conosciuta online come Minimanga, dipende dal numero di sessioni private che riesce a portare a termine. Più tempo un utente resta in una chat privata, maggiore sarà il guadagno. ...