Stati Uniti | leader repubblicano McConnell critica proposta di legge democratica su

12 persone sono morte per il freddo e la neve negli Stati Uniti : Da sabato scorso almeno 12 persone sono morte a causa del freddo particolarmente intenso e della neve caduta abbondantemente nel Midwest degli Stati Uniti, dove si parla di “polar vortex”: alcune in incidenti provocati dal maltempo, altre per “l’esposizione diretta”

L'Italia in recessione e il freddo record negli Stati Uniti : Ci vuole un attimo, guardatevi il sito dell'Istat e la recessione apparirà con chiarezza sotto i vostri occhi. All'ultima riga dice che non solo c'è la recessione conclamata ma che ci portiamo dietro, sul 2019, un meno 0,2 per cento come effetto di trascinamento rispetto alla crescita complessiva

Venezuela : interrogativi sul ruolo militare degli Stati Uniti : Venezuela: interrogativi sul ruolo militare degli Stati Uniti Gli Stati Uniti hanno annunciato una serie di sanzioni contro la compagnia petrolifera di stato del Venezuela, la Petróleos de Venezuela (PDVSA). L’obiettivo dell’amministrazione statunitense è, innanzitutto, quello di colpire il governo Venezuelano, prosciugandone una delle principali fonti di entrate. In secondo luogo, Washington vuole sostenere Juan Guaidó, Presidente ...

La nuova guerra fredda e tecnologica tra Stati Uniti e Cina : Bloccando Huawei, il fiore all’occhiello della tecnologia cinese, la Casa Bianca cerca di ostacolare l’inarrestabile ascesa di Pechino sui mercati digitali. Leggi

Stati Uniti-Italia : Mef - Tria incontra Mnuchin - rafforzare partnership tra i due paesi : Washington, 29 gen 21:04 - , Agenzia Nova, - Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, si trova a Washington negli Stati Uniti, per - riferisce una nota del dicastero... , Com,

Stati Uniti travolti da gelo e nevicate : 2 morti e 3500 voli cancellati : Circa tre quarti degli Stati Uniti saranno nella morsa di un gelo eccezionale questa settimana. A cause di un vortice polare, oltre 250 milioni di americani saranno alle prese con le temperature...

Stati Uniti : bimbo di 3 anni si perde nei boschi a -20°C. È stato salvato da un orso! : Davvero incredibile la storia che arriva dal Nord Carolina, negli USA, dove Casey Hathaway, un bambino di tre anni, era stato dato per disperso nei boschi della contea di Craven. Il bambino stava...

Ora anche gli Stati Uniti aprono il fascicolo Ghosn : Ai giudici di Tokio, che hanno trascinato in carcere Carlos Ghosn, l'ex numero uno dell'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, ora si unisce la Sec, che punta a fare chiarezza sulle retribuzioni che ...

Gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni economiche contro il governo di Maduro in Venezuela : L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato una serie di sanzioni contro la compagnia petrolifera di stato del Venezuela, la PDVSA. Il segretario del Tesoro Steve Mnuchin ha spiegato che l’obiettivo è colpire «i responsabili del tragico declino

Gli Stati Uniti hanno accusato Huawei di frode e furto di proprietà intellettuale : Il Dipartimento della Giustizia (DOJ) degli Stati Uniti ha accusato l’azienda cinese Huawei di frode e furto di proprietà intellettuale, aggiungendo nuove tensioni con la Cina nella cosiddetta “guerra commerciale” tra i due paesi. Un’accusa riguarda alcuni impiegati di Huawei,

