Spoiler U&D | 31 gennaio | Cerioli sceglie Arianna | Riccardi indeciso tra Claudia e

U&D - Spoiler Trono Over del 30 gennaio : Angela torna e trova un uomo con i soldi : Una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne ci attende anche oggi 30 gennaio a partire dalle 14,40 su Canale 5, puntata durante la quale vedremo il ritorno della chiacchieratissima dama Angela al centro dello studio di Maria De Filippi. La donna nelle scorse puntate, dopo essere stata pesantemente attaccata dagli opinionisti, era uscita in lacrime dallo studio minacciando di non farvi più ritorno. Da quanto rivelano le anticipazioni, la ...

Spoiler U&D - Lorenzo confonde prima della scelta : bacio con Giulia e lite con Claudia : Durante la registrazione del 26 gennaio, Lorenzo Riccardi ha annunciato di essere pronto a fare la sua scelta: quella alla quale ha partecipato, infatti, è stata la sua ultima puntata da tronista di Uomini e Donne. Le anticipazioni su quello che è successo in studio l'altro giorno, però, raccontano di un inaspettato cambio di rotta che il ragazzo sembra aver fatto nei confronti delle sue corteggiatrici: se con Giulia Cavaglià è stato comprensivo ...

Spoiler U&D - Lorenzo presto sceglierà : la Dionigi balla con il nuovo arrivato Andrea : Lorenzo Riccardi è ad un passo dalla scelta. Nella giornata di ieri si è registrata una nuova puntata con le dinamiche dei tronisti del trono classico di Uomini e Donne. Proprio il giovane, prossimo alla sua decisione finale, ha visto Claudia Dionigi alle prese con una sorta di perdita di pazienza, dettata anche dallo stress di questi mesi. Nonostante ciò, l'esterna tra Claudia e il tronista è stata molto apprezzata dal pubblico, tra scherzi e ...

Spoiler U&D : ieri ultima registrazione in studio per Riccardi - sceglierà Claudia o Giulia : Questa volta non è una messinscena: Lorenzo Riccardi è pronto a fare la sua scelta. L'annuncio nella registrazione del trono classico di Uomini e donne del 26 gennaio, dove il giovane ha salutato tutti, pronto ad affrontare la Villa con Claudia e Giulia prima della decisione finale. Come anticipato da Maria De Filippi, ciò che vedremo nella registrazione, andrà in onda il giorno prima della messa in onda della puntata serale di Uomini e donne ...

Spoiler U&D : Gianni non crede alla coppia - ma Andrea e Arianna seminano indizi social : La scelta di Andrea Cerioli a Uomini e Donne non è ancora stata trasmessa in tv, ma fa discutere per la velocità con cui è avvenuta. In realtà, per la maggior parte dei fan, il bel bolognese avrebbe fatto bene a scegliere in tempi veloci Arianna Cirrincione ma secondo Gianni Sperti, noto opinionista del programma, qualcosa non tornerebbe e a tempo debito sarà pronto a parlare. Intanto la genovese, anche se non può postare foto palesi della ...

Spoiler U&D serale : la prima puntata a febbraio con la scelta di Teresa : Da circa un mese gli appassionati di Uomini e Donne sono a conoscenza della nuova modalità sulle scelte dei tronisti di questa stagione e che come sappiamo, avverranno nelle puntate serali del dating show di Maria De Filippi. Di queste ultime ore la notizia che la prima puntata potrebbe andare in onda in prima serata su Canale 5 proprio di venerdì a partire dal mese di febbraio. La novità di quest'anno non riguarderà Andrea Cerioli, in quanto ...

U&D Spoiler : Luigi elimina Irene - Sonia e Giorgia - Lorenzo presenta Giulia alla madre : Venerdì 18 gennaio è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne dove sono accaduti numerosi colpi di scena. Protagonisti sono stati Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi. Se il primo ha dimostrato di non avere ancora le idee chiare su quale corteggiatrice scegliere come donna della sua vita, Lorenzo ha presentato Giulia alla madre, mentre ha visto Claudia uscire con Ivan. U&D trono classico: Sonia, Giorgia e Irene ...

Spoiler U&D - Noel smascherata in studio e Armando sui social : 'L'amore è fatto da due' : La vicenda di Armando Incarnato ha lasciato stupiti molti fan di Uomini e Donne, dato che il cavaliere ha mentito alla redazione del dating show. Nella puntata del Trono Over, trasmessa lo scorso mercoledì, Armando e Noel si sono attaccati duramente e hanno fatto nascere il sospetto che ci fosse qualcosa di non detto tra loro. Più volte, infatti, l'uomo ha affermato di non voler parlare, per evitare di causare ulteriori problemi. Gianni Sperti e ...

Spoiler U&D - Tina Cipollari appoggia la tesi di Rocco contro Gemma : 'Non vuole nessuno' : Gemma Galgani e Rocco Fredella nuovamente ai ferri corti nella puntata di Uomini e donne, in onda lo scorso 14 gennaio. La coppia, che solo una settimana prima sembrava pronta a ricominciare, si è lanciata diverse accuse reciproche, rendendosi protagonista di una vera e propria lite. Lei, in particolare, ha accusato il piastrellista di essere un bravo attore che l'ha usata per restare al centro dell'interesse mediatico. E di simile avviso è ...

U&D - Spoiler del 16 gennaio : Angela in lacrime dopo lite con Cipollari e Sperti : Oggi 16 gennaio andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne, ancora una volta dedicata al trono Over e dove assisteremo secondo le anticipazioni, a dei veri e colpi di scena. Da quanto si apprende infatti, la dama Angela sarà protagonista ancora una volta di una accesa discussione con Tina Cipollari e Gianni Sperti dopo che gli opinionisti hanno fatto confezionare un filmato in cui la Di Iorio parla dell'aspetto economico dei suoi ...

U&D Spoiler - Gianni attacca Cerioli e Arianna dopo la scelta : 'Eravate d'accordo' : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni della nuova registrazione del trono classico svelano che Andrea Cerioli ha scelto Arianna Cerrincione. Una giornata di festa rovinata dalle accuse mosse da Gianni Sperti ai due ragazzi. Uomini e Donne: la scelta di Andrea Cerioli Ieri 12 gennaio è stata registrata una nuova puntata del trono ...

Spoiler U&D - la scelta di Gemma : la dama chiude con il cavaliere Rocco (Video) : L'appuntamento con Uomini e donne di Maria De Filippi si rinnova per la giornata di domani, lunedì 14 gennaio 2019, giorno in cui andrà in onda il primo appuntamento della settimana che come da tradizione sarà dedicato al trono over. Al centro di questa nuova attesa puntata del dating show ci saranno le avventure delle dame e dei cavalieri senior della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi, che rimane leader indiscussa degli ascolti ...

Trono classico Spoiler : Andrea a sorpresa non aspetta il serale di U&D e sceglie Arianna : Nel pomeriggio di sabato 12 gennaio si sono registrate le nuove puntate del Trono classico di Uomini e donne, dove a sorpresa, è avvenuta la scelta di Andrea Cerioli. Tronista atipico, Andrea è alla sua seconda esperienza sul Trono di Maria De Filippi e come ricorderemo, nella prima partecipazione uscì dal programma senza effettuare una scelta. Ora invece, secondo le anticipazioni che provengono dal sito 'Il Vicolo delle news', il tronista ha ...

Spoiler U&D : Teresa spiazza tutti e bacia Andrew - delirio in puntata : Teresa Langella di Uomini e Donne, dopo aver eliminato Andrea Del Corso, durante una precedente messa in onda, ha spiazzato tutti dandogli un bacio appassionato al suo ritorno. Il ragazzo, infatti, non si è perso di coraggio e, in seguito alla drastica decisione presa dalla tronista, ha deciso di ritornare in studio per dimostrarle i suoi sentimenti e, a quanto pare, ci sta riuscendo egregiamente. Spoiler Uomini e Donne: Andrew torna in puntata ...